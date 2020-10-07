Коронавирус в Твери, последние новости на 7 октября 2020: скорые госпитализируют каждого третьего обратившегося, а власти усиливают меры борьбы с коронавирусной заразой

Статистика по коронавирусу обновляется в регионе каждые сутки.

Всего на утро 7 октября с начала пандемии в регионе выявили 6720 человек заразившихся COVID-19 (+ 67 заболевших за последние сутки).

1842 (+43) изолированы.

4619 (+20) выздоровели.

259 (+4) человек умерли.

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Статистику за неделю по вызовам скорой опубликовал областной Минздрав.

С 28 сентября по 4 октября по Твери и Калининскому району зарегистрировано 2930 вызовов бригад, госпитализирован каждый третий обратившийся.

Педиатрические бригады выезжали на 242 вызова, 180 детей госпитализированы.

Ежедневно на вызывах работали 33 бригады, из которых пять - неотложной медицинской помощи. Среднее время прибытия врачей на экстренные вызовы составило 13 минут, на неотложные – около получаса.

Консультации специалистов по телефону "103" получили 466 человек.

Усиление мер борьбы с коронавирусной заразой (а статистика последних недель неутешительна - идёт рост) обсудили на заседании регионального оперштаба 6 октября.

По информации областного правительства, на сегодня в регионе проведено свыше 196 тыс. исследований на COVID-19. Наибольшее число их них сделано на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра имени В.П. Аваева.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул – объемы тестирования на коронавирус и проведения лабораторных исследований необходимо увеличить.

Еще одной темой стало обеспечение работы медучреждений в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Оперштаб решил: в сложившихся условиях необходимо проработать вопросы лекарственного обеспечения, наличия у медиков средств индивидуальной защиты, а также грамотно продумать маршрутизацию пациентов, у которых обнаружены вирусные заболевания, в том числе коронавирус.

Сейчас в регионе развернут инфекционный коечный фонд на базе областной клинической больницы, Калининской ЦРБ, больницы №6 Твери и других учреждениях.