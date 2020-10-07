Коронавирус в Твери, последние новости на 7 октября 2020: скорые госпитализируют каждого третьего обратившегося, а власти усиливают меры борьбы с коронавирусной заразой

Статистика по коронавирусу обновляется в регионе каждые сутки.
Всего на утро 7 октября с начала пандемии в регионе выявили 6720 человек заразившихся COVID-19 (+ 67 заболевших за последние сутки).
1842 (+43) изолированы.
4619 (+20) выздоровели.
259 (+4) человек умерли.
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Статистику за неделю по вызовам скорой опубликовал областной Минздрав.
С 28 сентября по 4 октября по Твери и Калининскому району зарегистрировано 2930 вызовов бригад, госпитализирован каждый третий обратившийся.
Педиатрические бригады выезжали на 242 вызова, 180 детей госпитализированы.
Ежедневно на вызывах работали 33 бригады, из которых пять - неотложной медицинской помощи. Среднее время прибытия врачей на экстренные вызовы составило 13 минут, на неотложные – около получаса.
Консультации специалистов по телефону "103" получили 466 человек.
Усиление мер борьбы с коронавирусной заразой (а статистика последних недель неутешительна - идёт рост) обсудили на заседании регионального оперштаба 6 октября.
По информации областного правительства, на сегодня в регионе проведено свыше 196 тыс. исследований на COVID-19. Наибольшее число их них сделано на базе Центра гигиены и эпидемиологии и Центра имени В.П. Аваева.
Губернатор Игорь Руденя подчеркнул – объемы тестирования на коронавирус и проведения лабораторных исследований необходимо увеличить.
Еще одной темой стало обеспечение работы медучреждений в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Оперштаб решил: в сложившихся условиях необходимо проработать вопросы лекарственного обеспечения, наличия у медиков средств индивидуальной защиты, а также грамотно продумать маршрутизацию пациентов, у которых обнаружены вирусные заболевания, в том числе коронавирус.
Сейчас в регионе развернут инфекционный коечный фонд на базе областной клинической больницы, Калининской ЦРБ, больницы №6 Твери и других учреждениях.
Графика: ПТО