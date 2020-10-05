Коронавирус в Твери, последние новости на 5 октября 2020: Традиционный фестиваль национальных культур пройдет без зрителей

Традиционный ноябрьский фестиваль будет транслироваться в интернете. Фото: администрация Твери.

Всего на утро 5 октября с начала пандемии в регионе выявили 6585 человек заразившихся COVID-19 (+ 67 заболевших за последние сутки).

1733(+66) изолированы.

4597 (0) выздоровели.

255 (+1) человек умерли.

Графика: yandex.ru

Традиционный фестиваль национальных культур в Твери "В единстве наций – дружба народов", который организуют в День народного единства, 4 ноября, в этом году пройдет без зрителей. Организаторы здраво рассудили, что в нынешней эпидобстановке собирать публику рискованно.

Но посмотреть выступления творческих коллективов можно будет через интернет - на сайтах учреждений культуры и в социальных сетях.

В Тверской области принято решение создать памятный знак "Доброволец Верхневолжья". Объявлен открытый конкурс для молодых художников и дизайнеров, которые хотели бы поучаствовать в создании такого знака. Добровольчество в регионе успешно развивается. Так, минувшей весной, когда до нас дошла эпидемия коронавируса, множество волонтеров было привлечено к раздаче людям бесплатных масок.

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. В связи с ростом числа заболевших всем жителям Твери и региона настоятельно рекомендовано соблюдать максимальные меры предосторожности: соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.