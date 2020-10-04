Коронавирус в Твери, последние новости на 4 октября 2020: на карантине еще несколько классов, матч ФК "Тверь" прошел при полных трибунах

Свежие новости о коронавирусе "КП"-Тверь" публикует каждые сутки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего на утро 4 октября с начала пандемии в регионе выявили 6518 человек заразившихся COVID-19 (+ 69 заболевших за последние сутки).

1667 (+45) изолированы.

4597 (+21) выздоровели.

254 (+3) человека умерли.

Графика: yandex.ru

В Твери на карантин закрыли 11 классов в школе № 34 (Соминка, 65). Об этом сообщили родители школьников. На домашнее обучение временно переведены шестые, девятые и одиннадцатые классы. Школьники других классов продолжают учиться очно. По неподтвержденной информации причиной карантина мог стать коронавирус, выявленный у одного из педагогов.

Остаются на карантине также школа в поселке Оленино, школа №17 в Твери и школа №5 в Торжке.

А в это время в Твери прошел матч между ФК "Тверь" и ФК "Казанка" (фарм-клуб московского "Локомотива"). Тверичане одержали победу: 4:1. Игра состоялась при заполненных трибунах, билеты футбольные фанаты раскупили полностью менее чем за полчаса.

Напомним, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом жителям Твери и региона рекомендуют соблюдать максимальные меры предосторожности. Избегать скопления людей, в общественных местах носить маски.