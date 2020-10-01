Видео ДТП с автобусом в Тверской области 1 октября 2020 появилось в сети

В ДТП один человек погиб, пятнадцать пострадали Фото: vk.com/"Конаково News"/Тахир Шерматов (стоп-кадр с видео)

В соцсетях опубликовано видео ДТП с автобусом в Тверской области 1 октября 2020 года. Напомним, смертельная авария произошла около 5:30 утра в Конаковском районе, по дороге на поселок Дмитрова Гора, недалеко от садоводческого товарищества "Майское".

Автобус "ПАЗ", принадлежащий предприятию, вез людей на работу и столкнулся с легковой "Маздой". Иномарка двигалась во встречном направлении.

- По неустановленной пока причине "Мазда" выехала на встречную полосу, где врезалась в автобус. Водитель "ПАЗа" применил экстренное торможение, но избежать аварии не смог, - сообщили в УГИБДД по Тверской области.

В ДТП погиб водитель "Мазды" и пострадали пятнадцать пассажиров автобуса. К счастью, они получили травмы, не опасные для жизни. Тем не менее, шесть человек пришлось госпитализировать.

По информации областной Госавтоинспекции, водитель автобуса прошел предрейсовый осмотр, был трезв. Водитель "Мазды" - житель Конаково, имел водительский стаж менее двух лет. Мог ли он быть нетрезв, покажет экспертиза. Следственные органы проводят проверку произошедшего.

На видео, снятом очевидцами и опубликованном в группе "Конаково News" в соцсети, видно, что легковое авто буквально смято мощным ударом.