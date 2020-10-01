В выходные и в начале недели в Твери будет тепло, но не очень солнечно

Осень переменчива, но пока она показывает нам лучшие стороны своего характера - наслаждаемся! Фото: Евгения ГУСЕВА

Про октябрь говорят, что это месяц затяжных дождей, мокрого снега, месяц-зазимник, то есть предвестник зимы. В общем, картина депрессивная. Но октябрь 2020 года в Твери рушит стереотипы.

- В регионе правит бал антициклон, и с погодой у нас все хорошо, - порадовала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В выходные и в начале следующей недели в Твери и области будет дуть ветер преимущественно южных направлений. В субботу и воскресенье ожидается переменная облачность, солнца станет чуть меньше, зато все еще тепло: +16 днем и +10…+12 ночью. В начале рабочей недели сохранится такая же температура, возможно, даже на градус выше.

Антициклон еще силен, но в воскресенье к Тверской области с запада подберется атмосферный фронт североатлантического циклона. Поэтому в первые дни следующей недели возможны осадки. Они вряд ли нас сильно огорчат, так как будут несущественными и пройдут местами.

Разве что атмосферное давление доставит немного неприятностей метеочувствительным людям. В выходные оно удержится у отметки 758 мм рт. ст., но в понедельник начнет снижаться и к среде достигнет 743 миллиметров.

А в остальном все прекрасно. Особенно, если сравнивать с «нормальным» октябрем, среднемесячная температура которого всего 4,9 градуса с плюсом. Кстати, самый холодный октябрь за историю наблюдений был зафиксирован в 1976 году. Тогда средняя температура месяца опустилась ниже нулевой отметки и составила -2 градуса. А самый холодный октябрьский день был в 1912 году, 27-го числа. Термометры тогда показывали -17,4 градуса!

Что до самого теплого октября, такое везение выпало тверичанам в 1935 году: среднемесячная температура составила 8,3 градуса с плюсом. А самый жаркий октябрьский день – 6 октября 1999 года, когда метеослужба зафиксировала температуру +24,5.