Учить детей добру в современном мире: в Твери прошло заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию

В Твери прошло заседание Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию. Фото: ПТО.

Как воспитать гармонично развитого, высоконравственного гражданина в современном мире пороков, потери ориентиров и соблазнов? На этот вопрос постарались дать ответ члены Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию под руководством губернатора Тверской области Игоря Рудени. С этого года в Конституции закрепилась норма: воспитание – неотъемлемая часть образования гражданина.

В работе Координационного совета участвовали представители региональной власти, руководители образовательных организаций, члены общественных организаций и духовенство. Также дистанционно, в режиме видеосвязи, присутствующих слушали главы районов.

О том, какие проводят мероприятия, как выстраивается молодёжная политика с учётом вызовов времени и противостояния чуждым ценностям, рассказали руководители духовных и светских учреждений. Не только об уроках по предмету Основы православной культуры, многочисленных акциях и совместных благотворительных мероприятиях, но и о сотрудничестве с сотрудниками областной Кибердружины. Они учат юных жителей области избегать опасности в сети Интернет.

– Правильно! Подрастающее поколение должно уметь пользоваться современными технологиями, но при этом помнить об опасностях, которые таит Всемирная паутина. Молодые люди должны избегать нравственных страстей и тянуться к светлым идеалам, постигать важность труда, – одобрил проделанную работу губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Тему противодействия деструктивным силам, псевдорелигиозным организациям, группам в соцсетях, склоняющим подростков к суициду, а также прививания ребёнку с детства уважения к чужим ценностям подхватил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. В первую очередь он поздравил всех присутствующих с праздником великомучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий: «Важно повышение эффективности взаимодействия церкви и государства на всех уровнях». Фото: ПТО.

– Важно сотрудничество, соработничество в деле полноценного воспитания детей и просвещения взрослых в духе традиционных христианских ценностей. Я вижу задачу нашего совета, в том числе, в том, чтобы воспитать у жителей Верхневолжья высокие моральные качества. А также это повышение эффективности взаимодействия церкви и государства на всех уровнях, – поделился своими мыслями митрополит Тверской и Кашинский, владыка Амвросий.

Одним из первых предложенных шагов тверской владыка, которого возвели в сан 25 августа, стал показ на уроках Основ православной культуры в школах обучающего мультфильма «Как Алена и Данила добру учились». На заседании Координационного совета продемонстрировали одну из частей анимационного сериала, рассказывающую о подвиге святого благоверного князя Александра Невского.

Напомним, в следующем году Русская православная церковь празднует 800-летием со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В Тверской области, так же, как и по всей стране, запланированы масштабные мероприятия в честь памятной даты. Руководство Тверской области и отцы Тверской епархии договорились о сотрудничестве в организации чествований широко почитаемого святого Русской православной церкви.