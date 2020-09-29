Рубль отыграет свои позиции в начале года: Тверской экономист спрогнозировал будущее национальной валюты

Но в ближайшее время нам следует сократить траты и хранить деньги в валюте, считает Давид Мамагулашвили. Фото: Мария ЛЕНЦ, Ольга ТРОФИМОВА

Во вторник, 29 сентября 2020 года, на открытии торгов Московской международной валютной биржи курс евро впервые с января 2016 года превысил 93 рубля. На 10:10 утра европейская валюта стоила 93,11 рубля, доллар - 79,77 рубля.

При этом, как уже писала «КП»-Тверь», инфляция в нашем регионе и без того высока. В августе 2020-го годовая инфляция (рост цен с начала года) составила у нас 4,6%. Это выше среднего по России, а среди регионов ЦФО Тверская область оказалась на четвертом месте по темпам роста инфляции.

О возможном развитии ситуации в эфире радио «Комсомольская правда», 99,3FM, рассказал директор Института экономики и управления Тверского государственного университета, кандидат экономических наук Давид Мамагулашвили.

- Инфляция как обесценивание национальной валюты - болезнь, которая сопровождает любую экономику мира. Даже самые сильные экономики, такие как в Соединенных Штатах, Китае, Евросоюзе, находятся под инфляционным прессом, - отмечает Давид Мамагулашвили. - Но инфляция не должна выходить за определенные рамки. Когда такое происходит, в силу должно вступать государственное регулирование. Если сегодня посмотреть на мир, в том числе и на нашу страну, сказать, что экономикой управляют идеально, конечно, нельзя.

По мнению Давида Мамагулашвили, на положение нашей экономики сегодня повлиял целый комплекс проблем. Это санкции, в условиях которых мы живем с 2014 года. Это пандемия коронавируса, от которой предприятия терпели убытки и пополнились ряды безработных. Кроме того, падает цена на нефть, произошел обвал рынка угля. Все это приводит к обесцениванию денег и росту цен.

Причем вырастут они не только на импорт, но и на те товары, что мы сами производим, считает экономист.

- На федеральном уровне уже проанонсировали новый рост цен на пользование энергоресурсами, увеличиваются налоги. Соблазн усиления фискальной политики в таких ситуациях очень высок. Но эксперты - международные и российские - и даже классические учебники говорят, что, когда сложно, фискальное давление, наоборот, надо ослаблять. Но мы, как всегда, идем своим путем, - говорит Давид Мамагулашвили.

Что же делать тем, у кого остались хоть какие-то деньги? Хранить их, вкладывать либо потреблять - другого не дано.

- Потреблять - значит использовать нынешнюю стоимость этих денег. То есть вы вложили их в товар, которым сегодня пользуетесь, и тем самым защитили эти деньги от инфляции. Если хранить, то только в ликвидных инструментах. Это те ресурсы либо товары, которые в будущем не обесценятся: золото, земля, жилье, - советует Давид Мамагулашвили. - Можно вкладывать в акции в технологических отраслях. Но тут результат мы получим не сразу. Это всегда ожидания и риски. И только правильный просчет рисков приведет к определенному успеху.

Но основную часть населения, у которой, конечно, нет столько свободных денег, чтобы купить акции или недвижимость, специалист призывает к экономии.

- Постараться тщательно думать, что покупать. Тратить деньги на физиологическое восстановление, оплату коммунальных услуг, а остальное, если останется, переводить в валюту. То, что наши национальные деньги обесцениваются, - восходящий тренд, к сожалению. Думаю, это еще продолжится: в декабре обычно бывает большой всплеск, - прогнозирует Давид Мамагулашвили. - Но в начале будущего года ситуация начнет отыгрываться назад. Где-то в феврале должна вернуться средневзвешенная стоимость доллара на уровне 68-69 рублей.

При этом, отмечает экономист, когда речь идет о России, мы иногда ломаем стереотипы:

- Страна действительно очень большая и богатая. Ожидать, что у нас будет поголовный голод, не стоит - природа прокормит. Но это, конечно, не выход из ситуации. Политическая элита должна понять, что надо повернуться к внутренним проблемам, к каждому отдельному человеку, к нашим отраслям, которые развиваются непропорционально.

Что до темпов роста инфляции в Тверской области, они, по мнению Давида Мамагулашвили, вполне оправданны.

- Наш регион пока все-таки дотационный, - напоминает экономист. - К тому же за этот год уменьшились инвестиции. Сохраняется отток капитала. Из-за пандемии коронавируса была задержана посевная, что отразилось на продукции сельского хозяйства. Чуть выше, чем обычно, стала безработица. Все эти моменты повлияли на уровень инфляции в нашем регионе. Но это все-таки одномоментный замер. Думаю, в ноябре-декабре наш региональный показатель инфляции станет лучше.