Полгода ограничений: Как изменилась ситуация с коронавирусом в Тверской области за шесть месяцев

Полгода назад, 28 марта 2020 года, Тверская область вместе со всей страной перешла в режим самоизоляции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полгода назад, 28 марта 2020 года, Тверская область вместе со всей страной перешла в режим самоизоляции – тогда президентом была объявлена нерабочая неделя. Спустя полгода жизни в условиях ограничений поменяться успело многое: закрывались и вновь открывались торговые и развлекательные центры, музеи и кинотеатры. Школьники и студенты учились дистанционно, но 1 сентября вновь сели за парты. Уровень заболеваемости рос и снижался, а потом опять показывал прирост.

«КП»-Тверь» предлагает восстановить хронологию эпидемии COVID-19 в Тверской области с самого ее начала и до настоящего момента.

Начало эпидемии: первые случаи

17 марта 2020 года зарегистрированы два первых случая COVID-19 в Тверской области. В России на тот момент – 114 случаев коронавируса.

Первые ограничения: запрет массовых мероприятий

Постановлением губернатора Игоря Рудени с того же дня, 17 марта, в Тверской области введен режим повышенной готовности. Под запретом спортивные, развлекательные и любые другие массовые мероприятия.

Гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, школам – с начала четвертой учебной четверти перейти на дистанционное обучение.

Закрываются магазины и коммерческие клиники

С 28 марта по 5 апреля по всей стране объявлена нерабочая неделя. В регионе расширены ограничительные меры: временно закрыты все магазины, кроме продуктовых, бакалейных и торгующих предметами первой необходимости.

Запрещено работать баням, саунам, парикмахерским, массажным салонам, соляриям, гостиницам, домам отдыха, а также коммерческим клиникам и стоматологиям.

По состоянию на 28 марта в Тверской области зарегистрировано три случая коронавируса (0 за последние сутки). Выздоровевших нет. Смертей нет.

17 марта 2020 года в Тверской области был введен режим повышенной готовности, закрыты многие предприятия, людям рекомендован масочный режим. Фото: Артем КИЛЬКИН

Запрет на прогулки в парках и перевод студентов на дистант

4 апреля 2020 года продлены все предыдущие запреты и введены новые: людям запрещено посещать парки, скверы, детские и спортивные площадки, аттракционы. Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение.

По состоянию на 4 апреля зарегистрировано шесть случаев коронавируса (0 за последние сутки). Два пациента выздоровели. Смертей нет.

Двумстам предприятиям разрешено работать

7 апреля региональная власть обнародовала список предприятий, которые могут работать в условиях режима самоизоляции. В перечень включили более 200 предприятий в 12 отраслях.

По состоянию на 7 апреля зарегистрировано восемь случаев коронавируса (0 за последние сутки). Три пациента выздоровели. Смертей нет.

Закрываются города, открываются парикмахерские

С 13 апреля в Тверской области начали закрывать въезд в города, в которых располагаются стратегические объекты: Удомельский городской округ, Конаково, ЗАТО «Озерный» и ЗАТО «Солнечный».

13 апреля в Тверской области с условием соблюдения противоэпидемических мероприятий открываются парикмахерские.

По состоянию на 13 апреля зарегистрировано 75 случаев коронавируса (+44 за последние сутки). Три пациента выздоровели. Смертей нет.

В начале апреля-2020 горожанам запретили гулять в парках и скверах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Месяц с начала самоизоляции

По состоянию на 17 апреля 2020 года в регионе зарегистрировано 188 случаев коронавируса (+37 за последние сутки). Девять пациентов выздоровели. Смертей нет.

Предприятиям сферы услуг разрешили работать

С 25 апреля возобновляют работу химчистки, прачечные, нотариальные конторы, офисы МФЦ. Торговые центры площадью от 400 квадратных метров пока закрыты.

По состоянию на 25 апреля зарегистрирован 441 случай коронавируса (+24 за последние сутки). 14 пациентов выздоровели. Смертей нет.

Первый летальный случай

26 апреля в Тверской области зафиксирована первая смерть от коронавируса. К этому дню в регионе подтверждено 464 случая COVID-19 (+23 за последние сутки). 24 пациента выздоровели.

Два месяца с начала самоизоляции

По состоянию на 17 мая 2020 года в регионе зарегистрировано 1085 случаев коронавируса (+26 за последние сутки). 500 пациентов выздоровели. 10 человек умерли.

В Тверской области наращивают количество коронавирусных коек, их число приближается к 1500. Закрыты крупные торговые центры, гостиницы, студенты и школьники учатся дистанционно.

Масочный режим в Кимрах

В Кимрах в связи с серьезным ростом заболеваемости 28 мая введен обязательный масочный режим. По состоянию на 28 мая в Кимрах зафиксировано 363 случая COVID-19.

В регионе по состоянию на 28 апреля зарегистрировано 1476 случаев коронавируса (+52 за последние сутки). 983 пациента выздоровели. 22 человека умерли.

Продление ограничений

29 мая в Тверской области продлены некоторые ограничения. По-прежнему не работают рестораны, гостиницы и дома отдыха, детские оздоровительные лагеря и детские сады. Закрыт въезд в Удомлю, Конаково, ЗАТО «Озерный» и ЗАТО «Солнечный».

По состоянию на 29 мая в регионе зарегистрировано 1517 случаев коронавируса (+41 за последние сутки). 1024 пациента выздоровели. 22 человека умерли.

Пик заболеваемости

Наибольшее количество заболевших с начала эпидемии в Тверской области зафиксировано 7 июня: 93 новых случая за сутки. Общее число заболевших составило 2055. Выздоровели к этому дню 1422 человека. 41 человек умер.

Самое большое суточное число заболевших с начала эпидемии в Тверской области было зафиксировано 7 июня 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Нашествие» отменено, Парад Победы отложен

11 июня стало известно, что фестиваль «Нашествие» под Конаков не состоится. Отложены на неопределенный срок запланированные на 24 июня торжества и парады Победы в Твери и Ржеве.

По состоянию на 11 июня в Тверской области число заболевших составило 2397 человек (+83 за последние сутки). Выздоровели с начала эпидемии 1573 пациента. 49 человек скончались.

Три месяца с начала самоизоляции: готовимся к голосованию

По состоянию на 17 июня 2020 года в регионе зарегистрировано 2869 случаев коронавируса (+69 за последние сутки). 1742 пациента выздоровели. 52 человека умерли.

В Тверской области начата отгрузка средств индивидуальной защиты для голосования по изменениям в Конституцию. Все еще закрыты крупные торговые центры, частные клиники, стоматологии. Разрешены одиночные (или с членами семьи) прогулки на улице.

Открываются города, кафе, гостиницы и музеи

Губернаторским постановлением с 20 июня разрешена работа ресторанов, кафе и других объектов общепита на летних верандах. Можно легально заниматься спортом на открытом воздухе.

С ограничением по количеству посетителей открываются музеи, снят запрет на пешеходные экскурсии. Возобновляют работу гостиницы, пансионаты, дома отдыха. Но массовые развлекательные мероприятия по-прежнему под запретом.

Сняты ограничения на въезд в Конаково и Удомлю, ЗАТО «Солнечный» и «Озерный».

По состоянию на 20 июня 2020 года в регионе зарегистрировано 3068 случаев коронавируса (+67 за последние сутки). 1955 пациентов выздоровели. 57 человек умерли.

Открываются фитнес-клубы, ярмарки, стоматологии

С 24 июня в Тверской области снят запрет на работу фитнес-клубов, бассейнов, массажных салонов, бань, саун и соляриев. Возобновляют прием пациентов стоматологические клиники.

Кафе и рестораны могут принимать гостей в помещениях с соблюдением социальной дистанции. Открываются ярмарки и выставочные залы.

По состоянию на 24 июня 2020 года в регионе зарегистрировано 3311 случаев коронавируса (+55 за последние сутки). 2114 пациентов выздоровели. 61 человек умер.

Кафе и магазинам по-прежнему разрешено работать с учетом соблюдения противоэпидемических мер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Голосование в условиях коронавируса

С 25 июня по 1 июля в условиях коронавируса прошло Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. На каждый избирательный участок пропускали после измерения температуры. Находиться на участке можно было только в маске - средства защиты всем выдавали при входе. Проголосовать можно было дома, вызвав к себе членов комиссии.

По состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 3668 случаев коронавируса (+46 за последние сутки). 2617 пациентов выздоровели. 72 человека умерли.

ЕГЭ в условиях коронавируса

Экзамены стартовали 3 июля. ЕГЭ сдавали очно, но только те, кто в этом году подает документы в вуз.

Всем входящим на пункты ЕГЭ измеряли температуру, выдавали маски и перчатки. Ребят рассаживали за парты через одного. В кабинетах работали обеззараживатели воздуха. Процедура экзамена не изменилась.

По состоянию на 3 июля в регионе зарегистрировано 3753 случая коронавируса (+41 за последние сутки). 2711 пациентов выздоровели. 74 человека умерли.

Четыре месяца с начала самоизоляции: семьям с детьми оказывают поддержку

По состоянию на 17 июля 2020 года в регионе зарегистрировано 4211 случаев коронавируса (+28 за последние сутки). 3689 пациентов выздоровели. 111 человек умерли.

В Тверской области открыты шесть детских загородных оздоровительных лагерей. Родительские дни в них отменены, чтобы не допустить новой вспышки болезни.

В июле семьи, воспитывающие детей в возрасте от 16 до 18 лет, начали получать единовременную выплату - региональную меру поддержки (3 или 5 тысяч рублей в зависимости от количества детей в семье). Губернатором принято решение о повторной единовременной выплате.

Пять месяцев с начала самоизоляции: начались жалобы от медиков

По состоянию на 17 августа 2020 года в регионе зарегистрировано 5064 случая коронавируса (+25 за последние сутки). 3996 пациентов выздоровели. 170 человек умерли.

Медицинские работники Кашинской ЦРБ обратились в прокуратуру с заявлением о том, что размер получаемых ими «ковидных» стимулирующих выплат не соответствует озвученным на государственном уровне.

Тверьстат сообщил о росте зарплат в регионе за время коронавируса. К аналогичному периоду прошлого года средняя зарплата подросла на 7,3%.

Зачисление в вузы в условиях коронавируса

25 августа тверские государственные вузы опубликовали приказы о зачислении в рамках первой волны.

Подача документов проходила дистанционно, что вызвало проблемы и путаницу. Некоторые абитуриенты отправляли согласие на зачисление сразу в два вуза или допускали технические ошибки. Тем не менее всех желающих зачислили.

По состоянию на 25 августа 2020 года в регионе зарегистрировано 5259 случаев коронавируса (+23 за последние сутки). 4084 пациента выздоровели. 179 человек умерли.

День знаний в условиях коронавируса

1 сентября праздничные линейки были организованы только для первоклашек и выпускников. Школьники в новом учебном году вынуждены привыкать к новому расписанию: время начала уроков сдвинуто, чтобы на переменах ребята из разных классов не встречались.

Линейки организовали только для первоклашек и выпускников. Фото: Виктория ТУШКОВА

Уроки стали на десять минут короче, за счет этого удалось нормализовать время завершения занятий.

Хождение по кабинетам прекращено, насколько это возможно: Роспотребнадзор предписал закрепить за каждым классов свою аудиторию.

По состоянию на 1 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 5432 случая коронавируса (+25 за последние сутки). 4200 пациентов выздоровели. 195 человек умерли.

Полгода с начала самоизоляции: вакцинация от гриппа

По состоянию на 17 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 5804 случая коронавируса (+24 за последние сутки). 4387 пациентов выздоровели. 221 человек умер.

Более 60 тысяч жителей региона в первой половине сентября получили прививку от гриппа «Совигрипп». Всего в этом году в Тверской области планируется вакцинировать до 740 тысяч человек. Медики отмечают, что в этом году люди прививаются активнее, чем раньше.

Прививка от гриппа в этом году особенно важна. Фото: Анастасия Осипова

Опять дистанционка?

20 сентября частично введен карантин в школе № 17 Твери и в одном из детских садов. Тремя днями ранее две школы в Максатихинском районе закрылись на карантин до конца месяца.

Причинами карантина в образовательных учреждениях называют не только коронавирус, но и рост заболеваемости ОРВИ.

По состоянию на 20 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 5895 случаев коронавируса (+33 за последние сутки). 4416 пациентов выздоровели. 228 человек умерли.

Без кардинальных мер

25 сентября губернатор Игорь Руденя в очередной раз рассказал на ТВ о ситуации с коронавирусом.

Ситуацию с заболеваемостью губернатор назвал стабильной. Отметил, что новых ограничений сейчас вводиться не будет, но уточнил: «Если появится необходимость, незамедлительно последуют соответствующие меры». Повсеместного перехода учреждений образования на дистанционное обучение не планируется.

По состоянию на 20 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 6071 случай коронавируса (+37 за последние сутки). 4478 пациентов выздоровели. 235 человек умерли.

Полгода со дня введения вынужденных выходных

28 сентября - ровно полгода с того дня, когда впервые были объявлены нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса.

По состоянию на 28 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 6218 случаев коронавируса (+52 за последние сутки). 4494 пациента выздоровели. 240 человек умерли.