Полгода ограничений: Как изменилась ситуация с коронавирусом в Тверской области за шесть месяцев

Полгода назад, 28 марта 2020 года, Тверская область вместе со всей страной перешла в режим самоизоляции.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Полгода назад, 28 марта 2020 года, Тверская область вместе со всей страной перешла в режим самоизоляции – тогда президентом была объявлена нерабочая неделя. Спустя полгода жизни в условиях ограничений поменяться успело многое: закрывались и вновь открывались торговые и развлекательные центры, музеи и кинотеатры. Школьники и студенты учились дистанционно, но 1 сентября вновь сели за парты. Уровень заболеваемости рос и снижался, а потом опять показывал прирост.
«КП»-Тверь» предлагает восстановить хронологию эпидемии COVID-19 в Тверской области с самого ее начала и до настоящего момента.
Начало эпидемии: первые случаи
17 марта 2020 года зарегистрированы два первых случая COVID-19 в Тверской области. В России на тот момент – 114 случаев коронавируса.
Первые ограничения: запрет массовых мероприятий
Постановлением губернатора Игоря Рудени с того же дня, 17 марта, в Тверской области введен режим повышенной готовности. Под запретом спортивные, развлекательные и любые другие массовые мероприятия.
Гражданам рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, школам – с начала четвертой учебной четверти перейти на дистанционное обучение.
Закрываются магазины и коммерческие клиники
С 28 марта по 5 апреля по всей стране объявлена нерабочая неделя. В регионе расширены ограничительные меры: временно закрыты все магазины, кроме продуктовых, бакалейных и торгующих предметами первой необходимости.
Запрещено работать баням, саунам, парикмахерским, массажным салонам, соляриям, гостиницам, домам отдыха, а также коммерческим клиникам и стоматологиям.
По состоянию на 28 марта в Тверской области зарегистрировано три случая коронавируса (0 за последние сутки). Выздоровевших нет. Смертей нет.
17 марта 2020 года в Тверской области был введен режим повышенной готовности, закрыты многие предприятия, людям рекомендован масочный режим.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Запрет на прогулки в парках и перевод студентов на дистант
4 апреля 2020 года продлены все предыдущие запреты и введены новые: людям запрещено посещать парки, скверы, детские и спортивные площадки, аттракционы. Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение.
По состоянию на 4 апреля зарегистрировано шесть случаев коронавируса (0 за последние сутки). Два пациента выздоровели. Смертей нет.
Двумстам предприятиям разрешено работать
7 апреля региональная власть обнародовала список предприятий, которые могут работать в условиях режима самоизоляции. В перечень включили более 200 предприятий в 12 отраслях.
По состоянию на 7 апреля зарегистрировано восемь случаев коронавируса (0 за последние сутки). Три пациента выздоровели. Смертей нет.
Закрываются города, открываются парикмахерские
С 13 апреля в Тверской области начали закрывать въезд в города, в которых располагаются стратегические объекты: Удомельский городской округ, Конаково, ЗАТО «Озерный» и ЗАТО «Солнечный».
13 апреля в Тверской области с условием соблюдения противоэпидемических мероприятий открываются парикмахерские.
По состоянию на 13 апреля зарегистрировано 75 случаев коронавируса (+44 за последние сутки). Три пациента выздоровели. Смертей нет.
В начале апреля-2020 горожанам запретили гулять в парках и скверах.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Месяц с начала самоизоляции
По состоянию на 17 апреля 2020 года в регионе зарегистрировано 188 случаев коронавируса (+37 за последние сутки). Девять пациентов выздоровели. Смертей нет.
Предприятиям сферы услуг разрешили работать
С 25 апреля возобновляют работу химчистки, прачечные, нотариальные конторы, офисы МФЦ. Торговые центры площадью от 400 квадратных метров пока закрыты.
По состоянию на 25 апреля зарегистрирован 441 случай коронавируса (+24 за последние сутки). 14 пациентов выздоровели. Смертей нет.
Первый летальный случай
26 апреля в Тверской области зафиксирована первая смерть от коронавируса. К этому дню в регионе подтверждено 464 случая COVID-19 (+23 за последние сутки). 24 пациента выздоровели.
Два месяца с начала самоизоляции
По состоянию на 17 мая 2020 года в регионе зарегистрировано 1085 случаев коронавируса (+26 за последние сутки). 500 пациентов выздоровели. 10 человек умерли.
В Тверской области наращивают количество коронавирусных коек, их число приближается к 1500. Закрыты крупные торговые центры, гостиницы, студенты и школьники учатся дистанционно.
Масочный режим в Кимрах
В Кимрах в связи с серьезным ростом заболеваемости 28 мая введен обязательный масочный режим. По состоянию на 28 мая в Кимрах зафиксировано 363 случая COVID-19.
В регионе по состоянию на 28 апреля зарегистрировано 1476 случаев коронавируса (+52 за последние сутки). 983 пациента выздоровели. 22 человека умерли.
Продление ограничений
29 мая в Тверской области продлены некоторые ограничения. По-прежнему не работают рестораны, гостиницы и дома отдыха, детские оздоровительные лагеря и детские сады. Закрыт въезд в Удомлю, Конаково, ЗАТО «Озерный» и ЗАТО «Солнечный».
По состоянию на 29 мая в регионе зарегистрировано 1517 случаев коронавируса (+41 за последние сутки). 1024 пациента выздоровели. 22 человека умерли.
Пик заболеваемости
Наибольшее количество заболевших с начала эпидемии в Тверской области зафиксировано 7 июня: 93 новых случая за сутки. Общее число заболевших составило 2055. Выздоровели к этому дню 1422 человека. 41 человек умер.
Самое большое суточное число заболевших с начала эпидемии в Тверской области было зафиксировано 7 июня 2020 года.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
«Нашествие» отменено, Парад Победы отложен
11 июня стало известно, что фестиваль «Нашествие» под Конаков не состоится. Отложены на неопределенный срок запланированные на 24 июня торжества и парады Победы в Твери и Ржеве.
По состоянию на 11 июня в Тверской области число заболевших составило 2397 человек (+83 за последние сутки). Выздоровели с начала эпидемии 1573 пациента. 49 человек скончались.
Три месяца с начала самоизоляции: готовимся к голосованию
По состоянию на 17 июня 2020 года в регионе зарегистрировано 2869 случаев коронавируса (+69 за последние сутки). 1742 пациента выздоровели. 52 человека умерли.
В Тверской области начата отгрузка средств индивидуальной защиты для голосования по изменениям в Конституцию. Все еще закрыты крупные торговые центры, частные клиники, стоматологии. Разрешены одиночные (или с членами семьи) прогулки на улице.
Открываются города, кафе, гостиницы и музеи
Губернаторским постановлением с 20 июня разрешена работа ресторанов, кафе и других объектов общепита на летних верандах. Можно легально заниматься спортом на открытом воздухе.
С ограничением по количеству посетителей открываются музеи, снят запрет на пешеходные экскурсии. Возобновляют работу гостиницы, пансионаты, дома отдыха. Но массовые развлекательные мероприятия по-прежнему под запретом.
Сняты ограничения на въезд в Конаково и Удомлю, ЗАТО «Солнечный» и «Озерный».
По состоянию на 20 июня 2020 года в регионе зарегистрировано 3068 случаев коронавируса (+67 за последние сутки). 1955 пациентов выздоровели. 57 человек умерли.
Открываются фитнес-клубы, ярмарки, стоматологии
С 24 июня в Тверской области снят запрет на работу фитнес-клубов, бассейнов, массажных салонов, бань, саун и соляриев. Возобновляют прием пациентов стоматологические клиники.
Кафе и рестораны могут принимать гостей в помещениях с соблюдением социальной дистанции. Открываются ярмарки и выставочные залы.
По состоянию на 24 июня 2020 года в регионе зарегистрировано 3311 случаев коронавируса (+55 за последние сутки). 2114 пациентов выздоровели. 61 человек умер.
Кафе и магазинам по-прежнему разрешено работать с учетом соблюдения противоэпидемических мер.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Голосование в условиях коронавируса
С 25 июня по 1 июля в условиях коронавируса прошло Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. На каждый избирательный участок пропускали после измерения температуры. Находиться на участке можно было только в маске - средства защиты всем выдавали при входе. Проголосовать можно было дома, вызвав к себе членов комиссии.
По состоянию на 1 июля в регионе зарегистрировано 3668 случаев коронавируса (+46 за последние сутки). 2617 пациентов выздоровели. 72 человека умерли.
ЕГЭ в условиях коронавируса
Экзамены стартовали 3 июля. ЕГЭ сдавали очно, но только те, кто в этом году подает документы в вуз.
Всем входящим на пункты ЕГЭ измеряли температуру, выдавали маски и перчатки. Ребят рассаживали за парты через одного. В кабинетах работали обеззараживатели воздуха. Процедура экзамена не изменилась.
По состоянию на 3 июля в регионе зарегистрировано 3753 случая коронавируса (+41 за последние сутки). 2711 пациентов выздоровели. 74 человека умерли.
Четыре месяца с начала самоизоляции: семьям с детьми оказывают поддержку
По состоянию на 17 июля 2020 года в регионе зарегистрировано 4211 случаев коронавируса (+28 за последние сутки). 3689 пациентов выздоровели. 111 человек умерли.
В Тверской области открыты шесть детских загородных оздоровительных лагерей. Родительские дни в них отменены, чтобы не допустить новой вспышки болезни.
В июле семьи, воспитывающие детей в возрасте от 16 до 18 лет, начали получать единовременную выплату - региональную меру поддержки (3 или 5 тысяч рублей в зависимости от количества детей в семье). Губернатором принято решение о повторной единовременной выплате.
Пять месяцев с начала самоизоляции: начались жалобы от медиков
По состоянию на 17 августа 2020 года в регионе зарегистрировано 5064 случая коронавируса (+25 за последние сутки). 3996 пациентов выздоровели. 170 человек умерли.
Медицинские работники Кашинской ЦРБ обратились в прокуратуру с заявлением о том, что размер получаемых ими «ковидных» стимулирующих выплат не соответствует озвученным на государственном уровне.
Тверьстат сообщил о росте зарплат в регионе за время коронавируса. К аналогичному периоду прошлого года средняя зарплата подросла на 7,3%.
Зачисление в вузы в условиях коронавируса
25 августа тверские государственные вузы опубликовали приказы о зачислении в рамках первой волны.
Подача документов проходила дистанционно, что вызвало проблемы и путаницу. Некоторые абитуриенты отправляли согласие на зачисление сразу в два вуза или допускали технические ошибки. Тем не менее всех желающих зачислили.
По состоянию на 25 августа 2020 года в регионе зарегистрировано 5259 случаев коронавируса (+23 за последние сутки). 4084 пациента выздоровели. 179 человек умерли.
День знаний в условиях коронавируса
1 сентября праздничные линейки были организованы только для первоклашек и выпускников. Школьники в новом учебном году вынуждены привыкать к новому расписанию: время начала уроков сдвинуто, чтобы на переменах ребята из разных классов не встречались.
Линейки организовали только для первоклашек и выпускников.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Уроки стали на десять минут короче, за счет этого удалось нормализовать время завершения занятий.
Хождение по кабинетам прекращено, насколько это возможно: Роспотребнадзор предписал закрепить за каждым классов свою аудиторию.
По состоянию на 1 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 5432 случая коронавируса (+25 за последние сутки). 4200 пациентов выздоровели. 195 человек умерли.
Полгода с начала самоизоляции: вакцинация от гриппа
По состоянию на 17 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 5804 случая коронавируса (+24 за последние сутки). 4387 пациентов выздоровели. 221 человек умер.
Более 60 тысяч жителей региона в первой половине сентября получили прививку от гриппа «Совигрипп». Всего в этом году в Тверской области планируется вакцинировать до 740 тысяч человек. Медики отмечают, что в этом году люди прививаются активнее, чем раньше.
Прививка от гриппа в этом году особенно важна.
Фото: Анастасия Осипова
Опять дистанционка?
20 сентября частично введен карантин в школе № 17 Твери и в одном из детских садов. Тремя днями ранее две школы в Максатихинском районе закрылись на карантин до конца месяца.
Причинами карантина в образовательных учреждениях называют не только коронавирус, но и рост заболеваемости ОРВИ.
По состоянию на 20 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 5895 случаев коронавируса (+33 за последние сутки). 4416 пациентов выздоровели. 228 человек умерли.
Без кардинальных мер
25 сентября губернатор Игорь Руденя в очередной раз рассказал на ТВ о ситуации с коронавирусом.
Ситуацию с заболеваемостью губернатор назвал стабильной. Отметил, что новых ограничений сейчас вводиться не будет, но уточнил: «Если появится необходимость, незамедлительно последуют соответствующие меры». Повсеместного перехода учреждений образования на дистанционное обучение не планируется.
По состоянию на 20 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 6071 случай коронавируса (+37 за последние сутки). 4478 пациентов выздоровели. 235 человек умерли.
Полгода со дня введения вынужденных выходных
28 сентября - ровно полгода с того дня, когда впервые были объявлены нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса.
По состоянию на 28 сентября 2020 года в регионе зарегистрировано 6218 случаев коронавируса (+52 за последние сутки). 4494 пациента выздоровели. 240 человек умерли.