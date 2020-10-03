Коронавирус в Твери, последние новости на 3 октября 2020: закрытые школы в Оленино, единая скорая и врачи без масок

Статистика по коронавирусу обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Всего на утро 3 октября с начала пандемии в регионе выявили 6449 человек заразившихся COVID-19 (+ 64 заболевших за последние сутки).

1716 (+135) изолированы.

4576 (+19) выздоровели.

251 (+4) человека умерли.

Графика: Яндекс

В Твери планируют создать центр, где диспетчеры «скорой» смогут повышать квалификацию, а медики – отрабатывать навыки.

В частности, предполагают поставить многофункциональных роботов, имитирующих основные жизненные показатели, комплекс «Макет автомобиля скорой медицинской помощи», тренажерами приема родов и других операций.

Также в планах губернских властей создание в области центральной станции «скорой помощи» с единой диспетчерской службой и подстанциями в Твери и других крупных городах. Главная задача – сократить время, за которое бригада реагирует на вызов и едет к больному.

Единая служба «скорой помощи» создаст единую модель управления. Принимать вызовы будут по номерам 103(03) и 112, выезжать квалифицированные специалисты, работающие по единым стандартам.

На сегодняшний день система настроена в Ржеве и Вышнем Волочке, оборудованы рабочие места диспетчеров. В этих города центр приема вызовов по номеру 112 начал работать в тестовом режиме.

В Оленино отменили массовые мероприятия и закрыли школу на карантин. Местный районный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение о запрете всех массовых мероприятий в поселке Оленино, деревнях Завидово и Тархово.

Ограничение будет действоать 30 дней - со 2 по 31 октября 2020.

Отделению полиции рекомендовано усилить контроль за соблюдением масочного режима на объектах торговли и режима самоизоляции контактных лиц, имеющих предписания Роспотребнадзора, применять к нарушителям меры административной ответственности, предусмотренные законом, - сообщил на своей странице в соцсети глава Оленинского района Олег Дубов.

Напомним, что ранее в Тверской области были закрыты еще две школы: школа №17 в Твери и школа №5 в Торжке. Занятия для учащихся проходят дистанционно и возобновятся в обычном режиме с 5 октября.

В Твери откроется фотовыставка «Врачи без масок».

Создатели хотят показать повседневную жизнь врачей, которым приходится нелегко в борьбе с коронавирусом. На фотографиях те, кому сейчас приходится постоянно носить средства индивидуальной защиты, представлены без масок. Герои снимков – тверские врачи.

Выставка откроется в одном из торгово-развлекательных центров города.

Всего на ней будет представлено 70 фотографий врачей из 24 тверских медучреждений. Трансляция работ с экспозиции будет также идти на экране, установленном на улице Трёхсвятская и на сайте врачитвери.рф.

Из ТРЦ 16 октября фотовыставка «Врачи без масок» переместиться в здание Тверского государственного медицинского университета.