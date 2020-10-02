Дума Твери одобрила кандидатов для Золотой книги и отрихтовала бюджет

На заседании - почти все в масках. Фото: скрин видеотрансляции ТГД

Самым интересным на думском очередном заседании 2 октября для простого обывателя были, конечно, новые имена для Золотой книги. Книга эта существует в Твери уже девять лет. Ежегодно с одобрения Думы туда вносят имена великих тверичан прошлого и настоящего. Я вот за шансонье Круга - но... простой горожанин не может внести предложение по кандидатуре в совет Золотой книги, только общественные организации. В этом году общественники предложили две фамилии: поэта и журналиста Александра Гевелинга и знаменитого историка и археолога Ивана Забелина.

- Мы бы хотели провести торжественную церемонию занесения записи 4 ноября в одном из музеев нашего города. Однако окончательное решение по данному вопросу будет зависеть в том числе от эпидемической ситуации в городе, - пояснил спикер Думы Евгений Пичуев.

Депутаты единодушно поддержали кандидатуры. Они вообще были единодушны на этом заседании. Вот и корректировка текущего бюджета прошла тихо, без комментариев и пикировок.

- Сегодня депутаты внесли серьезные коррективы в бюджет текущего года. Расходная часть увеличена на более чем на 123 миллиона рублей за счет межбюджетных трансфертов. Из них более 100 миллионов рублей будет направлено на ремонт дорог и тротуаров. В конце октября администрация города представит в профильный комитет отчет о выполненных работах, - прокомментировал позже в беседе с журналистами Евгений Пичуев.

Если более детально по корректировкам в бюджет, то: допсредства будут выделены на оплату труда работников муниципальных учреждений образования в связи с увеличением уровня минимальной оплаты труда, на это пойдет 30,2 млн рублей. 5 млн рублей из бюджета будет выделено на судебные издержки и исполнение судебных решений.

В качестве источников дополнительных денежных средств горадминистрация предложила использовать остатки ассигнований, которые сложились по итогам проведения конкурсов и исполнения текущего бюджета. Также горвласти решили поддержать проекты по программе поддержки местных инициатив: 2,7 млн рублей из фонда непредвиденных расходов пойдет на их воплощение в жизнь. Появятся новые объекты и в программе дорожного хозяйства.

Городской бюджет по статусу города, удостоенного почетного звания «Город воинской славы», получит более 100 млн рублей на ремонт улично-дорожной сети, тротуаров, установку барьерных ограждений и комплексов видеофиксации.

На заседании был также утверждён отчёт об исполнении бюджета за минувший год. Обычно эта процедура проходит гораздо раньше, но из-за пандемии городские власти припозднились.

На заседании - спикер гордумы Евгений Пичуев. Фото: скрин видеотрансляции ТГД