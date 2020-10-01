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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 1 октября 2020: турпоездки для людей с ограниченными возможностями, несмотря на всплеск COVID-19

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 1 октября
Алина ПЕТРОВА
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Первая поездка запланирована к Ржевскому мемориалу.

Первая поездка запланирована к Ржевскому мемориалу.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Всего на утро 30 сентября с начала пандемии в регионе выявили 6324 человек заразившихся COVID-19 (+53 заболевших за последние сутки).

1542 (+31) изолированы.

4537 (+20) выздоровели.

245 (+2) человек умерли.

Графика: Яндекс

Графика: Яндекс

Несмотря на рост числа заболевших ковидом (за последние недели число новых заболевших выросло вдвое) и сезонным всплеском простудных заболеваний, с 3 октября в Тверской области стартуют туристические поездки по достопримечательностям Верхневолжья для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первая поездка состоится на Ржевский мемориал Советскому солдату.

Как сообщают в правительстве региона, Верхневолжье планирует стать пилотной площадкой развития социального туризма. Организация поездок для граждан с инвалидностью субсидируется из областного бюджета.

В дальнейшем такие поездки для людей с ограничениями по здоровью запланированы в города Кашин, Калязин и другие территории.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Твери 2020: последние новости

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