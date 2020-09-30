Зубцовский район: ремонт дорог, благоустройство и газификация

Глава областного парламента Сергей Голубев посетил Зубцов в рамках рабочей поездки. Фото: ЗСТО

Ремонт дорог, благоустройство, газификация - одни из самых актуальных тем для многих муниципальных образований Тверской области. Не менее актуальны они и для Зубцовского района. Председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев во время своей рабочей поездки в Зубцов осмотрел несколько объектов, которые еще месяц назад называли «проблемными».

В этот день в городе проходил уже традиционный для сентября фестиваль «Барыня-капуста» - с выставкой-ярмаркой, концертами и конкурсами. На фестиваль съехались гости из Жарковского, Оленинского, Бельского и Старицкого районов, а также из Лотошино и Волоколамска. Главная героиня праздника, естественно, капуста – в самых разных своих проявлениях.

Чуть дальше от праздничной площадки – и вот уже состоялся серьёзный разговор председателя Законодательного Собрания с подрядчиками, которые ведут работы по благоустройству центрального парка Зубцова - парка Ленина. Скажем сразу - сроки завершения работ здесь неоднократно срывались. Сейчас, по словам главы Зубцова, готовность объекта составляет 90 процентов.

- На данный момент выставлены пени за задержку. Установлен срок до 30 сентября, когда все работы должны быть закончены. Ещё у нас заключено два контракта - по выравниванию грунта в парке и установке Wi-Fi зоны. Также за счёт сэкономленных денег запланирована установка сцены на летней эстраде. То есть, в этом году третий этап будет закончен, - поясняет глава Зубцова Фёдор Овчаренко.

- Когда я здесь был в начале августа, то сомневался, что в нужные сроки будут завершены работы по парку, по Московской горе, и, самое главное, по детскому саду «Колокольчик». Надо сказать, что эти опасения в какой-то мере оправдались, потому что все подрядчики в той или иной степени вышли за те сроки, которые прописаны в контрактах. На все эти объекты была выделена немалая сумма - порядка 17 миллионов рублей. На сегодняшний день объекты фактически завершены. К примеру, на Московской горе - нормальная дорога, нормальный тротуар. В детском саду, как сказала заведующая, горячая вода уже есть, а работы, связанные с благоустройством, в ближайшее время будут закончены, - прокомментировал ситуацию председатель областного парламента Сергей Голубев.

После парка Ленина Сергей Голубев побывал на улице Московская гора. Здесь завершается ремонт дороги. В установленные контрактом сроки подрядчик, к сожалению, тоже не уложился. Но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону: уложен асфальт на проезжей части, сделаны тротуары. - Остались работы по установке искусственных неровностей, павильона и знаков, нанесению разметки. Подрядчики говорят, что ориентировочно дней десять осталось до завершения, - говорит глава Зубцова Фёдор Овчаренко.

Далее - микрорайон «Южный», детский сад «Колокольчик». Здесь завершены работы по замене теплотрассы. Ключевое слово - «замена», чего, по словам главы района, в Зубцове не было лет десять. Но снова - срыв по срокам окончания работ. Впрочем, к качеству претензий нет. Уже есть горячая вода, готовятся к пуску тепла. Территория, где велись работы, пока огорожена. Это для безопасности детей, так как грунт на месте работ ещё не осел.

- Результатом довольны. Единственное - немножко площади меньше стало. Сейчас придётся ещё год подождать, пока прорастёт трава, уляжется земля и всё придёт в норму, - делится впечатлениями заведующая детским садом «Колокольчик» Оксана Белоцерковская.

- Сроки сдвинулись, но мы успели к отопительному сезону. Очень радует, что дети будут в тепле, - говорит депутат Собрания депутатов Зубцовского района Наталья Лебедева.

Финал рабочей поездки - микрорайон Персениново. Кардинальное отличие от предыдущих объектов - не было разговоров о проблемах. А ещё совсем недавно проблема была, причем, очень серьёзная - газификация. В этом году здесь завершены пуско-наладочные работы. Сам проект был разработан ещё в 2014-м, но по ряду причин, в том числе, юридических, решение вопроса постоянно откладывалось. Председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев лично принимал участие в продвижении процесса газификации. Он называет это «неформальным районным проявлением ППМИ».

В этот раз спикер областного парламента вместе с главой района снова приехал в Персениново. Но уже для того, чтобы убедиться - газ в домах есть.

- Уже семь абонентов подключено, газ пришёл в дома. Люди очень рады. Этот проект реализован благодаря тому, что жители проявили инициативу, вложили собственные средства. Также мы привлекли внебюджетные источники. То есть, денег из местного бюджета затрачено не было совершенно, - подводит итоги глава Зубцовского района Елена Николаева.

- Несмотря на задержку в этом году (она и с коронавирусом была связана, и с проблемами подрядчика, и с согласованиями с газпромом) сейчас мы видим, что газ есть. Рекламаций по этому поводу нет, и я уверен, что в ближайшее время газ будут заведён во все построенные дома. Самое главное, что те участки, которые ещё не застроены, будут осваиваться. Люди будут здесь жить, а Зубцов и Зубцовский район развиваться дальше, - резюмировал Сергей Голубев.

Темпы заселения Персениново уже выросли. Причём, здесь немало многодетных семей. По словам местных жителей, переезд сдерживала цена содержания дома в зимние месяцы. До прихода газа дома отапливались дровами, углём, дизтопливом. Поэтому немногие жили здесь постоянно. Сейчас в газифицированных домах стоимость отопления стала меньше в разы. А это, как сказал глава одного многодетного семейства, стоило того, чтобы вложиться в газификацию.