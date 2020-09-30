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Коронавирус Covid-19

Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 30 сентября 2020 года: 53 подтверждённых случая COVID-19 за сутки

Количество зараженных в Тверской области увеличилось до 6271 человек
Алина ПЕТРОВА
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Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области число заболевших по данным на утро 30 сентября: 6271 человек (+ 53 за минувшие сутки).

На карантине - 1511 (+27 за минувшие сутки).

Выздоровели - 4517 (+ 23 за минувшие сутки).

Умерли - 243 человека (+ 3 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус. За весь период на коронавирус в регионе проведено 187286 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 1249.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Тверской области

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