Количество заражённых коронавирусом в Тверской области на 30 сентября 2020 года: 53 подтверждённых случая COVID-19 за сутки

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется каждые сутки.
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В Тверской области число заболевших по данным на утро 30 сентября: 6271 человек (+ 53 за минувшие сутки).
На карантине - 1511 (+27 за минувшие сутки).
Выздоровели - 4517 (+ 23 за минувшие сутки).
Умерли - 243 человека (+ 3 за минувшие сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.
В регионе продолжается тестирование населения на коронавирус. За весь период на коронавирус в регионе проведено 187286 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки 1249.