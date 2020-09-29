Коронавирус в Твери, последние новости на 29 сентября 2020: людям старше 60 лет рекомендуют быть дома из-за угрозы COVID-19

Пожилым людям лучше оставаться дома из-за неблагоприятной обстановки по коронавирусу. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 29 сентября с начала пандемии в регионе выявили 6218 человек заразившихся COVID-19 (+52 заболевших за последние сутки).

1484 (+52) изолированы.

4494 (+0) выздоровели.

240 (+0) человек умерли.

Графика: yandex.ru

Жителям Тверской области старше 60 лет рекомендуют оставаться дома из-за угрозы COVD-19.

В рекомендациях, опубликованных на сайте регионального Роспотребнадзора 28 сентября, говорится о том, что люди пожилого возраста должны как можно реже посещать общественные места, меньше пользоваться общественным транспортом, поменьше бывать в магазинах и торговых центрах.

Также необходимо неукоснительно соблюдать масочный режим, правила личной гигиены и при первых симптомах недомогания сразу же обращаться к врачу.

- Люди старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам, – поясняют в Роспотребнадзоре по Тверской области.