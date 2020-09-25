Ускорился рост цен в Тверской области: экономисты советуют подходить к тратам очень осторожно

Продукты дорожают стремительно: наибольший вклад в инфляцию в Тверской области внес рост цен на продовольствие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рост цен в Тверской области ускорился: в августе годовая инфляция (изменение цен с начала года) составила 4,6%. В июле тот же показатель был на уровне 4,2%.

Цифры на ценниках стремятся ввысь по всей стране. Но инфляция в нашем регионе больше среднероссийского уровня (на август он составлял 3,58%), а также среднего по Центральному федеральному округу (3,42%).

Среди регионов ЦФО мы на четвертом месте по скорости инфляции. Наименьший показатель в Подмосковье - на август 2020-го всего 2,59%. Выше всех в ЦФО инфляция в Воронежской области - 4,87%.

Цены на продовольствие

Как отмечают специалисты Центробанка, занимающиеся анализом роста цен в регионах страны, наибольший вклад в инфляцию в Тверской области внес рост цен на продовольствие. Годовая продовольственная инфляция в августе 2020 года составила 6,1%.

По причине небогатого урожая серьезно подорожали некоторые овощи-фрукты. К росту цен привели и проблемы с поставками и складированием продовольствия, вызванные ограничениями по коронавирусу.

Также отмечается, что многие производители подняли цены, стремясь компенсировать издержки от ослабления рубля и от того же коронавируса.

Цены на непродовольственные товары

Непродовольственные товары за восемь месяцев 2020 года подорожали на 3,8%. В основном, как отмечают в ЦБ, за счет подорожания смартфонов, парфюмерии, косметики, стройматериалов, электротоваров и игрушек. Все это на фоне ослабления рубля и роста логистических затрат.

Цены на услуги

Медленнее всего в регионе дорожают услуги - 2,9%. Причем с июля по август общий уровень цен не изменился. Здесь, по мнению специалистов, имеет место очень разношерстная динамика: что-то существенно дорожает, что-то почти так же существенно дешевеет.

Так, поднялись цены на ЖКХ из-за отложенной индексации тарифов, зато годовой рост цен на санаторно-оздоровительные услуги здорово снизился из-за желания привлечь клиентов после вынужденного коронавирусного простоя.

Чего ждать дальше

Почему так важно следить за инфляцией и чего ждать простому человеку в этой ситуации дальше? С этим вопросом «КП»-Тверь» обратилась к директору Института экономики и управления Тверского государственного университета, кандидату экономических наук Давиду Мамагулашвили.

- Это то же самое, что следить ежедневно за своим весом, находясь на диете. Только так мы можем оценить свой успех или неуспех в похудении. Инфляция - показатель, измеряющий состояние экономики, - говорит Давид Мамагулашвили. - По нему мы судим, насколько здоровая наша экономика в целом и каждая из ее отраслей. Ну и, конечно, насколько здоровой является наша национальная валюта. Инфляция - это рост цен, снижение покупательной способности населения, нагрузка на бюджет. Перечислять можно еще долго.

Такой уровень инфляции был ожидаем, считает экономист. И темпы роста цен в ближайшем будущем не снизятся:

- Это не закончится до тех пор, пока наша экономика не перестанет ощущать влияние коронавируса и связанных с ним экономических проблем. К тому же мы существуем в санкционном режиме развития. И эта политика не только не смягчается - она ужесточается. А значит, растет нагрузка на покупательную способность рубля, на располагаемые доходы. В этой ситуации нам нужно очень аккуратно принимать решения относительно повышения налогов, тарифов и так далее. Мы же, напротив, наблюдаем ужесточение фискальной политики государства. Исходя только из перечисленного прогноз на ближайшее будущее можно сделать неутешительный. Поэтому всем я советую сейчас осторожно подходить к своим тратам и планированию бюджета.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди регионов-соседей (граничащих с Тверской областью) мы на втором месте по темпам роста цен. Выше инфляция только в Ярославской области, но отрыв от нас у ярославцев невелик - всего три десятых процента.

Ярославская область - 4,59%

Тверская область - 4,56%

Вологодская область - 4,31%

Смоленская область - 4,01%

Новгородская область - 4,01%

Псковская область - 3,51%

Московская область - 2,59%