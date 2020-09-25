В Оленино заработала своя дума

На заседании. Приветственное слово от спикера областного ЗС Сергея Голубева. Фото: ЗСТО

Первый созыв думы Оленинского муниципального округа избрали 13 сентября, в единый день голосования. Явка на выборы здесь была традиционно высокой - свыше 50 процентов имеющих право голоса жителей. Всего было 4 избирательных округа, в каждом предстояло выбрать пятерых депутатов.

Итог для этой территории тоже закономерен: из 20 мандатов 18 получили представители партии «Единая Россия».

Победа более чем уверенная, но предвыборную борьбу председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, тем не менее, назвал конкурентной - кандидатам от партии власти было непросто.

- Итоги выборов в таких муниципалитетах как Оленинский муниципальный округ, доказывают, что люди нас услышали, люди поверили, - отметил в своём выступлении Сергей Голубев.

Что касается непосредственно первого заседания Оленинской муниципальной Думы, то основными моментами стали выборы руководства. В итоге, возглавила Думу Татьяна Дубова, экс-председатель Собрания депутатов Оленинского района.

Всего в повестке было 28 вопросов.

- Работы у депутатов будет очень много. Я напомню, что 18 декабря прошлого года подписан закон Тверской области об образовании Оленинского муниципального округа. По сути, изменилась вся структура власти. Я уже не раз говорил, что это преобразование принесёт пользу: больше возможностей будет для участия в программах различного уровня, меньше чиновничьих барьеров для жителей, чтобы решить те или иные вопросы и так далее. Сегодня начала работу Оленинская муниципальная Дума, следующий шаг - процедура конкурса на должность главы округа. Похвально, что депутаты с этим тянуть не стали и процесс уже начался, -отметил Сергей Голубев.

На своём первом заседании депутаты Оленинской муниципальной Думы утвердили Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Оленинского муниципального округа.

Впереди - формирование конкурсной комиссии, выдвижение и сам конкурс. Как рассчитывают депутаты, первый глава Оленинского муниципального округа приступит к работе уже в этом году.