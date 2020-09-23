АтомЭнергоСбыт предложил радиослушателям варианты оплаты услуг без комиссии

ТверьАтомЭнергоСбыт

Темой эфира стало изменение особенностей оплаты услуг ЖКХ с 13 сентября этого года. Теперь, согласно постановлению Правительства РФ №1164, потребители должны будут оплачивать комиссию за платёжные услуги, оказываемые банками, АО «Почта России» и иными организациями. Размер комиссии определяет каждый платежный агент самостоятельно.

Илья Зотов руководитель службы качества и Андрей Негрич заместитель директора по правовым вопросам ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» рассказали радиослушателям о вариантах оплаты за электроэнергию без комиссии, аспектах изменений в законодательстве, ответили на вопросы радиослушателей, представили цифровые сервисы компании.

Для удобства клиентов, Гарантирующий поставщик предлагает всевозможные варианты оплаты за свет и услуги в онлайн-формате.

На сегодняшний день среди жителей Тверского региона популярны: мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт», личный кабинет, электронная квитанция, терминалы самообслуживания, передача показаний смс-сообщением, общение в мессенджерах.

Радиослушателям было предложено не тратить средства на дополнительную оплату комиссии, а воспользоваться сервисами компании. Подробная информация об электронных сервисах компании доступна на официальном сайте https://atomsbt.ru