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Общество

АтомЭнергоСбыт предложил радиослушателям варианты оплаты услуг без комиссии

На радио «Комсомольская правда. Тверь» прошёл очередной радиоэфир для жителей Верхневолжья
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
ТверьАтомЭнергоСбыт

ТверьАтомЭнергоСбыт

Темой эфира стало изменение особенностей оплаты услуг ЖКХ с 13 сентября этого года. Теперь, согласно постановлению Правительства РФ №1164, потребители должны будут оплачивать комиссию за платёжные услуги, оказываемые банками, АО «Почта России» и иными организациями. Размер комиссии определяет каждый платежный агент самостоятельно.

Илья Зотов руководитель службы качества и Андрей Негрич заместитель директора по правовым вопросам ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» рассказали радиослушателям о вариантах оплаты за электроэнергию без комиссии, аспектах изменений в законодательстве, ответили на вопросы радиослушателей, представили цифровые сервисы компании.

Для удобства клиентов, Гарантирующий поставщик предлагает всевозможные варианты оплаты за свет и услуги в онлайн-формате.

На сегодняшний день среди жителей Тверского региона популярны: мобильное приложение «АтомЭнергоСбыт», личный кабинет, электронная квитанция, терминалы самообслуживания, передача показаний смс-сообщением, общение в мессенджерах.

Радиослушателям было предложено не тратить средства на дополнительную оплату комиссии, а воспользоваться сервисами компании. Подробная информация об электронных сервисах компании доступна на официальном сайте https://atomsbt.ru

БИЗНЕС-ПРЕСС

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