Коронавирус в Твери, последние новости на 26 сентября 2020 года: рост заболевших идёт и расслабляться не стоит

Детские сады и школы пока не закрыты на карантин. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 26 сентября с начала пандемии в регионе выявили 6071 человека заразившихся COVID-19 (+37 заболевших за последние сутки).

1358 (+17) изолированы.

4478 (+18) выздоровели.

235 (+2) человека умерли.

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В последнюю неделю в регионе рост заболеваемости коронавирусом, рост незначительный: на 10-12 инфицированных в сутки. Однако, расслабляться не стоит, вот уже в соседней Москве власти призывают пенсионеров оставаться дома, а руководству предприятий рекомендуют перевести персонал на удаленку.

Ситуация осложняется и сезонными простудами.

В Тверской области пока лишь школы Максатихинского района ушли на карантин до конца месяца, частично введён карантин в школе 17 Твери и одном из детсадов.

Причины карантина в образовательных учреждениях, как рост заболеваемости коронавирусом, так и ОРВИ.

Однако, власти Тверской области пока не планируют выпускать рекомендаций по аналогии со столичными коллегами.

В своём традиционном телеэфире в минувшую пятницу, 25 сентября, на одном из госканалов губернатор Игорь Руденя традиционно говорил про ковид.

Успокоил:

- По данным Роспотребнадзора, в регионе достаточно стабильная ситуация, всё под контролем. Но сейчас очень важно всем быть внимательными и соблюдать личные правила гигиены, а также ни в коем случае не расслабляться на фоне осенних заболеваний, в том числе гриппа и ОРЗ.

Губернатор добавил, что в правительстве внимательно наблюдают за развитием ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом. И в случае необходимости меры будут приняты немедленно.

Ну а жителям региона можно посоветовать: носить маски, мыть руки, поменьше посещать места с большим скоплением народа.