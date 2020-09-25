Коронавирус в Твери, последние новости на 25 сентября 2020 года: как медсестре и работнику скорой получить бесплатное жилье в Верхневолжье

Статистика по коронавирус обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Всего на утро 25 сентября с начала пандемии в регионе выявили 6034 человека заразившихся COVID-19 (+35 заболевших за последние сутки).

1341 (+27) изолированы.

4460 (+19) выздоровели.

233 (+2) человека умерли.

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На заседании регионального парламента в минувший четверг, 24 сентября, в числе прочих рассмотрели вопрос о мерах поддержки работников скорой. Депутаты внесли изменения в статью регионального «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области».

Здесь прописаны дополнительные меры соцподдержки медсестер и работников скорой.

Итак: предусматривается, что их обеспечат служебными жилыми помещениями с возможностью передачи этих помещений в собственность после 10 лет работы (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную или скорую помощь.

Такая мера дополнительной социальной поддержки предоставляется медицинскому работнику однократно и безвозмездно, но при условии наличия у него российского гражданства и заключении не ранее 1 января 2020 года с государственной медицинской организацией Тверской области, оказывающей первичную медико-санитарную или скорую медицинскую помощь, трудового договора на условиях полного рабочего дня.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.