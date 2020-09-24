Коронавирус в Твери, последние новости на 24 сентября 2020 года: новые меры для борьбы с COVID-19 предпринимают в регионе

Статистика по коронавирусу обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Всего на утро 24 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5999 человек заразившихся COVID-19 (+35 заболевших за последние сутки).

1327 (+17) изолированы.

4441 (+17) выздоровели.

231 (+1) человек умер.

Графика: Яндекс

В Тверской области принимаются усиленные меры санитарно-эпидемиологической безопасности в связи с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ, а также профилактикой COVID-19. Краткий отчёт о предпринимаемых мерах накануне вечером распространила пресс-служба правительства региона, в нем, в частности, говорится: полным ходом идёт вакцинация от гриппа. В этом году сделать прививку смогут 740 тысяч жителей региона – взрослые и дети.

В школы и социальные учреждения закуплены рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры. Увеличиваются объемы тестирования на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований в регионе достигло 180786, в том числе за последние сутки их проведено 1285.

Обеспечены необходимые объемы средств защиты медиков, лекарственные препараты. Благодаря комплексным закупкам при федеральной поддержке в больницах региона сейчас в наличии 333 аппарата искусственной вентиляции легких, 45 наркозно-дыхательных аппаратов, 229 реанимационных мониторов, до 35 единиц увеличено число диализных аппаратов.

В регионе работает 20 компьютерных томографов.

Вышеуказанные цифры были озвучены накануне, 23 сентября, на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.