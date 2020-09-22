В Тверской области начала работу поисковая экспедиция «Бельский плацдарм-2020»

На раскопе. Фото: ЗСТО

На осеннюю «Вахту Памяти» прибыли пятнадцать поисковых отрядов из Москвы и Подмосковья, ЯНАО, Архангельской и Брянской областей, Калуги. В экспедиции принимают участие восемьдесят восемь поисковиков. Они обследуют места, где шли сражения в рамках Ржевско-Вяземской наступательной операции.

Для некоторых поисковиков, впрочем, экспедиция началась еще в Ржевском районе. Командир отряда «Высота 201.2» из подмосковного Пушкино Юрий Павлов показал внучке красноармейца Михаила Гусева Евгении Кузнецовой место гибели её деда. Останки рядового Михаила Гусева участники отряда нашли этой весной, в ходе разведки рядом с так называемой высотой « Огурец» - высота «200» на военных картах. Тут при штурме Ржева шли, пожалуй, самые ожесточенные бои. Имя бойца удалось установить по «смертному медальону».

- Гусев оказался молодец. Правильно, четко и разборчиво заполнил анкету с личными данными, хорошо закрыл специальную капсулу и вложил ее в нагрудный карман. Вот его товарищу, они в воронке рядом лежали, не повезло. Капсула с его анкетой не была закрыта герметично. Мы ничего не смогли прочитать, - рассказывает Юрий Павлов.

Уже сейчас в Бельском районе, у деревни Дворище, в лесу, поисковики нашли и эксгумировали останки одного красноармейца. «Смертного медальона», других вещей с фамилией при эксгумации найдено не было. Красноармеец остался безымянным, но уже не пропавшим без вести. В ходе экспедиции поисковики осмотрели и пять братских могил, которые находятся на территории Демяховского сельского поселения. Местные жители присматривают за скромными сельскими воинскими мемориалами в силу своих возможностей. Не забывают братские могилы и в администрации Бельского района. Тем не менее, косметический ремонт нужен.

- Мы взяли на себя ответственность и попытаемся помочь администрации Бельского района, а именно Демяховского сельского поселения, благоустроить пять могил и одно мемориальное место. Работать на братских могилах будем с поисковиками из Ямало-Ненецкого автономного округа. Нам это вполне по силам. Два-три дня работы и небольшая сумма требуются для того, чтобы почистить и покрасить сами памятники на могилах, подновить оградки, благоустроить территорию сельских мемориалов. На некоторых могилах мы будем проводить бетонные работы. Запланирована и посадка деревьев, - рассказывает руководитель экспедиции и председатель Московской областной молодежной организации военно-патриотическое поисковое объединение «Плацдарм» Константин Смирнов.

В Законодательном Собрании Тверской области инициативу поисковиков поддержали. - Мы рады любой помощи. Тем более, если эта помощь направлена на столь нужное дело, как благоустройство братских могил, - комментирует инициативу поисковиков депутат Руслан Лебедев. Между тем, и у поисковиков есть некоторые проблемы.

Руководитель экспедиции Константин Смирнов упомянул об отсутствии постоянного электроснабжения базового лагеря, что очень осложняет быт. Электричество необходимо, в первую очередь, для освещения лагеря в вечернее и ночное время. Из-за отсутствия стационарной ЛЭП поисковые отряды лишены возможности широко использовать в работе электроприборы. Хотя примеры решения таких вопросов уже есть – лагерь Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» (в этом году прошла уже пятая экспедиция, организованная РВИО) оборудован ЛЭП.

- Электроэнергия нам нужна лишь на две, может быть, три недели в год. Понимаю, что прокладка временной линии электропередачи может вызвать вопрос о целесообразности. Однако эта линия снимет с поисковиков проблему энергоснабжения от портативных, но тяжелых и громоздких генераторов. К тому же, горючее для них приходится покупать за свой счет, а это не все отряды могут себе позволить, - поясняет Константин Смирнов.

Депутат регионального парламента Руслан Лебедев (Бельский район входит в его избирательный округ) отметил, что с проблемой поисковиков знаком.

- Здесь дело не только в деньгах, хотя, конечно, и в них тоже: такое подключение - довольно затратная вещь. Мы совместно с руководством района приложим все усилия, чтобы организовать и провести переговоры с сетевиками для обсуждения и возможного решения этого вопроса, - говорит Руслан Лебедев.

Экспедиция «Бельский плацдарм-2020» продолжит свою работу до 30 сентября 2020 года.