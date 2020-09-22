Более 4,5 тысяч подростков трудоустроили в Тверской области на лето. Фото: ПТО.

За июнь, июль и август в Тверской области прошли трудовую практику 4536 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В работу активно включились 423 работодателя. Рассматривая этот вопрос на заседании регионального Правительства, губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что это – важный шаг в работе по профориентации молодёжи.

– Вспомните, как вы сами получали первую зарплату, – начал заседание Игорь Руденя. – Это очень важно – дать молодым людям набраться опыта во время работы в реальном секторе экономики.

В 2020 году с января по август трудоустроили 4915 представителей подрастающего поколения. Пик активной работы пришёлся на летний период, когда эпидемиологические ограничения частично сняли.

Трудились в бюджетных и коммерческих организациях. В первом секторе больше всего работников было в сферах – образование, культура, муниципальные администрации, вто втором превалировали рекламные бюро, обрабатывающие предприятия, учреждения ЖКХ и сельское хозяйство. Задачи для начинающих профессионалов были несложные, но платили реальные деньги. Тем более, что в сезон отпусков рабочих рук всегда не хватает.

– Ребята занимались благоустройством и озеленением нашего города – убирали улицы, сажали цветы на клумбы, например. Они научились уважать труд других людей и сами стали ответственне подходить к чистоте родного города, – рассказа руководитель МАУ «Зеленстрой» Татьяна Пятых.

Всего в «Зеленстрое» в городе Кувшиново за лето отработали 42 подростка. На их зарплату учреждение направило 234 тысячи рублей, 50% от этой суммы предприятию компенсировали из бюджета Тверской области по специальной программе, на которую в 2020 году заложили 16,6 миллионов рублей.

Ещё одной компанией, где 20 подростков смогли набраться опыта у старших товарищей, иными словами «наставников», стал санаторий Игуменка в Конаковском районе.

– Под руководством наставников из числа наиболее опытных и авторитетных работников предприятия молодые люди пробовали себя официантами, разнорабочими. Как правило, к нам приходят работать подростки из близлежащих населённых пунктов. За четыре года такой практики к нам уже пришли работать на постоянную основу бывшие практиканты, – поделился гендиректор санатория Игуменка Валерий Корешков.

Напомним, с 1 сентября этого года в закон об образовании вступили поправки, которые касаются воспитания детей и молодёжи. Это касается и уважения к труду и рабочим профессиям.

– Обеспечение временной занятости подростков – это часть системы профориентации, подготовки кадров для экономики региона. Сегодняшние подростки – наш кадровый резерв. Необходимо уже сегодня готовить их к работе в реальном секторе экономики, привлекать к труду, в том числе на высокотехнологичных предприятиях, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Среди муниципалитетов безусловным лидером по трудоустройству подростков стала Тверь, а первых три места из районов по этому показателю заняли Нелидовский, Сонковский и Краснохолмский. Сама Тверская область по числу работающих юных граждан вошла в пятёрку лидеров субъектов ЦФО.