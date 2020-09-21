Владелец 1 миллиона 430 тысяч квадратных метров сельскохозяйственной земли может лишиться своего надела

Если земля сельхозназначения зарастает, владельцу грозят санкции. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области/rshn-tver.ru.

Инспекторы Россельхознадзора по Тверской области около деревни Коковкино Осташковского городского округа обнаружили 143 гектара сельхозугодий, которые простаивают. В переводе на метры это 1 миллион 430 тысяч квадратных метров. Потенциальная пашня зарастает травой и деревьями. Физическому лицу, которое владеет землёй, его имя не разглашается, выдали предупреждение.

Срок, в который хозяин земли должен привести сельскохозяйственные земли в порядок и начать использовать по назначению, – октябрь 2021 года. Если всё останется на своих местах, гражданину грозит административная ответственность.

– За нарушение земельного законодательства для физических лиц сумма штрафа варьируется от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей или невозможность заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Для юрлиц – от 100 до 200 тысяч рублей, – прокомментировали в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской области.

Инспекторы Россельхознадзора проверяют – исполнил ли собственник предписание привести зарастающие угодья в порядок. Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области/rshn-tver.ru.

Ну а если он в течение трёх лет не использует землю так, как надо, её у него просто отберут в судебном порядке.

Всего за восемь месяцев 2020 года, по последним данным статистики ведомства, сотрудники Россельхознадзора проверили почти 44 тысячи гектаров земли сельхозназначения, которые зарастали сорняками, кустарником и деревьями. Всего надзорная служба выдала 158 предостережений о том, что сельскохозяйственные земли не должны зарастать. В шести случаях собственники ввели пашню обратно в оборот.

Сроки, за которые нужно очистить землю от сорняков и распахать, определяют в каждом случае отдельно. По закону это шесть месяцев, но в связи с эпидемиологической обстановкой и тем, что сезон заканчивается, они могут сдвигаться.