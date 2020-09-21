Тверская область оказалась в двадцатке самых пьющих регионов страны во время самоизоляции

Самоизоляция нам - что праздник: скупаем горячительное, как под Новый год! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду!» - самоизоляция определённо станет для жителей Тверской области не самым здоровым периодом жизни. «КП»-Тверь» составила новый рейтинг трезвости регионов России, и радоваться, глядя на цифры, нам нечему.

Рейтинг мы рассчитали по статистике Росалкогольрегулирования (Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка). Использовали данные о количестве крепкого спиртного, купленного в каждом субъекте страны в первом и втором кварталах 2020 года, то есть за полгода. Зная литраж проданного алкоголя, мы рассчитали среднее количество горячительного, которое ежеквартально покупает каждый житель того или иного региона.

Считали в среднем на душу населения, включая непьющих младенцев и трезвенников-язвенников. Но и эти цифры весьма показательны. Тверская область трезво смотреть на мир по-прежнему не желает. В алкорейтинге за последний квартал 2019 года, который ранее составляла «КП»-Тверь», наш регион находился на 19-й строчке среди 85 субъектов РФ. По итогам двух кварталов 2020 года позиции Верхневолжья не пошатнулись, более того, мы поднялись ещё на две строчки и оказались на 17-м месте в перечне самых пьющих регионов страны!

Справедливости ради отметим, что среднее количество покупаемого тверичанами алкоголя с конца прошлого года практически не изменилось. На нашу позицию в рейтинге повлияло то, что жители многих других субъектов страны в этом году, по сравнению с концом 2019-го, немного притормозили с возлияниями.

Итак, житель Тверской области в среднем за квартал покупает около 2,5 литра «огненной воды» (точнее - 2,46 литра). И это только крепкий алкоголь, без учёта пива, вина, игристого и прочих «несерьёзных» напитков. Для сравнения: в среднем по стране каждый россиянин в 2020 году приобретает за квартал 1,7 литра «крепенького» (по данным за последний квартал 2019 года - 1,9 литра).

В ЦФО Тверская область опять на третьем месте по алкоголизации. Выше нас поднялись Подмосковье (без малого 3,2 литра на человека за квартал) и Ярославская область (чуть больше 2,5 литра). Абсолютными лидерами по продажам крепкого спиртного в РФ по-прежнему остаются субъекты Дальневосточного федерального округа: Сахалинская область (почти 3,9 литра на человека за квартал) и Магадан (около 3,7 литра). На третьем месте Коми: 3,6 литра.

Трезвее всего живётся в Чечне (около 0,05 литра крепкого алкоголя на человека), Ингушетии (почти 0,07 литра) и Северной Осетии (0,15 литра на человека за квартал).

А КАК У СОСЕДЕЙ

Среди наших регионов-соседей, мы, как и в рейтинге за последний квартал 2019 года, оказались ровно посередине. Больше всего крепкого алкоголя в I и II кварталах 2020 года купили в Подмосковье, Вологодской и Ярославской областях. Жители Новгородской, Псковской и Смоленской областей закупали горячительное в более скромных объёмах.

Отметим, большинство наших соседей потреблять крепкое спиртное стали немного меньше, чем в конце 2019 года.

Московская область - 3,2 литра на человека;

Вологодская область - 3 литра на человека;

Ярославская область - 2,5 литра на человека;

Тверская область - 2,5 литра на человека;

Новгородская область - 2,2 литра на человека;

Смоленская область - 2,1 литра на человека;

Псковская область - 1,9 литра на человека.

В таблице ниже вы можете познакомиться с данными по всем регионам страны. Количество алкоголя приведено в декалитрах, для перевода в литры сумму нужно умножить на 10.

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