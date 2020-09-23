Пожалуй, лучшее за год от губернатора: пассажирское транспортное сообщение в столице Верхневолжья наладил

Губернатор Игорь Руденя и помощник президента РФ Игорь Левитин в салоне городского автобуса. Фото: ПТО

Сегодня четыре года, как Игорь Руденя работает губернатором Тверской области. Он никогда не говорил на людях, нравится ему эта работа или нет. Лишь замечал: люди у нас в регионе хорошие (ну а где они плохие?). Да и что распространяться - работа губернаторская не предполагает таких сантиментов. У нас не Москва (финансовые потоки), не Краснодар (природа и туризм), не Челябинск (промкластер). У нас всего понемногу. Бери и работай.

Вот если посмотреть на минувший год глазами простого тверичанина - что интересного было? Случился коронавирус. Здесь губернатора надо похвалить: регион был одним из немногих, не введших жесткий карантин - это помогло спасти бизнес и производства. Людям - выжить. Без копейки не остаться.

Еще? Ржевский солдат - это очень крутой мегамонумент. Большой федеральный проект, воплощению в жизнь которого региональные власти очень помогли.

Еще? По дорогам Твери и Калининского района теперь ходят синенькие аккуратные автобусы «Транспорта Верхневолжья» - всё культурно, цивилизованно, выходят на линию, работают по расписанию. Чистый, комфортный, безопасный общественный транспорт, в котором ездить не страшно. На очереди, по заверениям властей, - другие муниципальные образования области. И это, пожалуй, лучшее за год губернаторства для жителей областной столицы. Вот он транспорт - под окном.

И непросто было губернатору этот проект продавить: как сверху (найти финансирование, включиться в программы, получить машины и пр.), так и снизу - не хотели маршрутчики бизнес отдавать. Ну а кто захочет? Но продавил, надавил, лоббировал. И... зашло.

Теперь и президенту страны не стыдно об успешном опыте рассказать, и вот уже помощник президента Левитин приезжает на это посмотреть. И пассажиры довольны - цивилизация.

Про дороги еще нужно сказать хорошо: несколько лет назад как сделали москвичи классный неубиваемый асфальт от мечети на Советской до Мигалово в Твери. Так и пошло - дальше в область. Качественно, на совесть, как говорят профи.

А ещё у губернатора недавно пятый ребенок родился - это классно!

С четырехлетием работы в должности, Игорь Михайлович! Успехов на трудовом фронте.