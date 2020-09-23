Коронавирус в Твери, последние новости на 23 сентября 2020 года: 270 миллионов рублей на новые ФАПы и лекарства

Статистика по коронавирусу обновляется каждые сутки.

Всего на утро 23 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5964 человека заразившихся COVID-19 (+34 заболевших за последние сутки).

1310 (+34) изолированы.

4424 (+8) выздоровели.

230 (+2) человек умерли.

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Власти Тверской области средства бюджета региона, сэкономленные на обслуживании государственного долга, направят на новые ФАПы и приобретение медицинских изделий. Об этом было заявлено на заседании 22 сентября.

Как поясняют в правительстве региона, первый транш составит 270 миллионов рублей. Эти деньги будут распределены по нескольким направлениям. На приобретение быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов дополнительно будет направлено 16,4 млн рублей.

В части обеспечения медицинских организаций лекарственными средствами и иммунобиологическими препаратами будет проведена закупка на сумму 64,7 млн рублей, еще 103 млн рублей выделяется на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения для отдельных категорий граждан.

К ним относятся пациенты с такими заболеваниями, как сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, катаракта и глаукома, онкологические, орфанные, гематологические и другие заболевания.

В перечень получателей также входят инвалиды, дети–инвалиды, дети до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей, а также пациенты с социально значимыми заболеваниями.