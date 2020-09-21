Коронавирус в Твери, последние новости на 21 сентября 2020 года: Максатиха перевела школьников района на дистанционное обучение

Школьники Максатихи снова на дистанционке.

Всего на утро 21 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5895 человек заразившихся COVID-19 (+33 заболевших за последние сутки).

1251 (+32) изолированы.

4416 выздоровели.

228 (+1) человек умерли.

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В Максатихинском районе Тверской области школы перевели на дистанционку из-за коронавируса. Сообщение о том, что школы вновь переходят на дистанционное обучение было размещено на официальном сайте Администрации Максатихинского района 17 сентября 2020 года.

Власти муниципалитета не подтверждают информацию о вспышке коронавируса на территории района, а лишь обтекаемо указывают в документе, что эпидобстановка непростая (с начала пандемии COVID-19 здесь переболели 154 человека), поэтому решением рабочей группы по противодействию распространения коронавирусной инфекции переведены на дистанционное обучение с 16 по 29 сентября 2020 года ряд образовательных учреждений.

Отменена работа детских кружков и секций, все мероприятия с участием детей.

Детям рекомендовано оставаться дома.

Так же в официальном сообщении местной Администрации говорится, что в районе силами муниципалитета и МЧС будет проводится дезинфекция школ, жилых и общественных помещений и пр. Особое внимание к дезинфекции тех помещений, где проживают больные коронавирусом.

Организовано распространение листовок, напоминающих о правилах поведения в условиях пандемии: соблюдать масочный и перчаточный режимы, гигиену рук, социальную дистанцию.

Напомним, перед началом учебного года в российских соцсетях активно обсуждалась дата возобновления дистанта для школьников с 20 сентября. Официальные власти тогда назвали эту информацию слухом.

Сейчас в тверских соцсетях так же активно обсуждают дистанционку в Максатихе - одни родители выступают «за» возвращение удаленки, мотивируя это сохранением здоровья детей. Другие же «против» - утверждая, что дистанционка - это большой откат назад в плане обучения.