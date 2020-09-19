Коронавирус в Твери, последние новости на 19 сентября 2020 года: масштабный субботник во Всемирный день чистоты

Масштабная уборка мусора пройдёт в Твери 19 сентября. Фото: администрация Твери
Всего на утро 19 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5832 человека заразившихся COVID-19 (+28 заболевших за последние сутки).
1208 (+12) изолированы.
4401 (+14 человек за сутки) выздоровел.
223 (+2) человека умерли.
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Коронавирус коронавирусом, а Всемирный день чистоты никто не отменял. В рамках этого праздника с экологическим уклоном в Твери сегодня проходит акция "Сделаем!". Эта акция международная и проходит в 150 странах мира.
Масштабная уборка в рамках акции пройдёт в Твери в третий раз и будет идти на 30 общественных территориях во всех районах города.
Убирать мусор будут на карьерах в Константиновке, на набережной близ Мигалово, на берегах Волги и Тьмаки. Вывозить мусор будет предприятие «Тверьспецавтохозяйство».
Если вдруг захотите поучаствовать, места, где будет проходить уборка, вам уточнят в администрациях районов города по телефонам:
Администрация Центрального района +7 (4822) 34-62-30
Администрация Заволжского района +7 (4822) 52-15-61
Администрация Московского района +7 (4822) 32-15-72
Администрация Пролетарского района +7 (4822) 42-91-72
Графика: ПТО