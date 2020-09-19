Коронавирус в Твери, последние новости на 19 сентября 2020 года: масштабный субботник во Всемирный день чистоты

Масштабная уборка мусора пройдёт в Твери 19 сентября. Фото: администрация Твери

Всего на утро 19 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5832 человека заразившихся COVID-19 (+28 заболевших за последние сутки).

1208 (+12) изолированы.

4401 (+14 человек за сутки) выздоровел.

223 (+2) человека умерли.

Графика: Яндекс

Коронавирус коронавирусом, а Всемирный день чистоты никто не отменял. В рамках этого праздника с экологическим уклоном в Твери сегодня проходит акция "Сделаем!". Эта акция международная и проходит в 150 странах мира.

Масштабная уборка в рамках акции пройдёт в Твери в третий раз и будет идти на 30 общественных территориях во всех районах города.

Убирать мусор будут на карьерах в Константиновке, на набережной близ Мигалово, на берегах Волги и Тьмаки. Вывозить мусор будет предприятие «Тверьспецавтохозяйство».

Если вдруг захотите поучаствовать, места, где будет проходить уборка, вам уточнят в администрациях районов города по телефонам:

Администрация Центрального района +7 (4822) 34-62-30

Администрация Заволжского района +7 (4822) 52-15-61

Администрация Московского района +7 (4822) 32-15-72

Администрация Пролетарского района +7 (4822) 42-91-72