Перспективы удовлетворительные: Тверьстат рассказал о ситуации в жилищном строительстве

Больше всего сданных квартир в этом году было в Твери, Калининском и Конаковском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительная отрасль в Тверской области воздушных замков не строит. Но с возведением нового жилья для горожан и селян старается справляться. Оба этих утверждения следуют из любопытных цифр, озвученных главным статистическим ведомством региона - Тверьстатом.

Новые квартиры

Начнём с жилых метров. Объёмы жилищного строительства за восемь месяцев этого года, по сравнению с тем же периодом 2019-го, сократились на 9,9%. С января по август в Тверской области были построены 3903 новые квартиры.

Нынешнее жильё ушло далеко вперёд от тесных брежневок или хрущёвок. Общая площадь построенных квартир составила 328,1 тыс. кв. метров. А значит, средний метраж квартиры в тверской новостройке - около 84 кв. м.

Больше всего строят в Твери (91,8 тыс. кв. м), Калининском (89,5 тыс. кв. м) и Конаковском (46,9 тыс. кв. м) районах. Причём для селян за восемь месяцев 2020 года было построено больше, чем для горожан: 182,7 тыс. кв. м против 145,4 тыс. кв. м.

Жильё для нуждающихся

Качественное, комфортное, благоустроенное и доступное жилье является основой социальной стабильности региона, справедливо отмечают в Тверьстате. И приводят данные о том, сколько нуждающихся в последнее время было обеспечено такими жилыми метрами.

Увы, предоставить новые квартиры всем жителям коммуналок, общежитий и аварийных домов совершенно не представляется возможным. В 2019 году на новых квадратных метрах расселились 835 семей очередников - 2111 человек. Это 4,2% от числа семей, состоящих на учёте на конец 2018 года.

На конец 2019-го нуждающимися в улучшении жилищных условий в регионе официально считались 19224 семьи.

К сожалению, с 2010 года статистика показывает спад в обеспечении очередников новым жильём. С 2005 до 2010 года количество нуждающихся, улучшивших жилищные условия, росло, и в 2010-м в комфортные квартиры переехали 2325 семей. В 2015-м - уже 1232 семьи, и дальше по нисходящей до 835 семей в 2019 году.

Ситуация с предоставлением жилья нуждающимся по годам. Графика: Тверьстат

Диагноз: удовлетворительно

На строительную отрасль коронавирус не оказал столь губительного воздействия, как, например, на сферы туризма, развлечений и прочих услуг населению.

Наверное, поэтому тверские строители в большинстве своём называют ситуацию и перспективы в отрасли как удовлетворительные. Такую оценку дал 71% опрошенных руководителей строительных организаций региона. В исследовании приняли участие 76 строительных организаций разного масштаба.

26% всё-таки охарактеризовали ситуацию как неудовлетворительную. И лишь 3% назвали её благоприятной.

Воздушных замков и амбициозных планов представители сферы не строят, но и существенных ухудшений не ждут: 86% опрошенных руководителей строительных организаций сообщили, что, на их взгляд, в обозримом будущем ситуация сильно не переменится ни в одну из сторон.

К факторам, сильнее всего мешающим развитию строительства, тверские компании отнесли неплатежеспособность заказчиков, высокую стоимость материалов, плохие погодные условия, недостаток заказов и высокие налоги.