Хоть Тверь и не дружна с велосипедистами, через город проложат первый национальный велосипедный маршрут от Москвы до Санкт-Петербурга

К сожалению, по большинству улиц Твери пока комфортно ездить только во время официальных велопробегов. Фото: Алёна ЗИНЧЕНКО

Через Конаково, Тверь, Торжок и Осташков могут проложить первый в стране национальный веломаршрут от Москвы до Санкт-Петербурга. Точнее, такой веломаршрут уже разработан, но, чтобы назвать его реально существующим, необходимо создание какой-никакой инфраструктуры для велосипедистов. А с этим у нас пока туго.

Чтобы помочь решить эту проблему, 12 сентября из Москвы стартовала велоэкспедиция. Она должна пройти весь путь между двумя российскими столицами: Москвой и Санкт-Петербургом, оценить, насколько удобно и интересно по нему путешествовать, а также что необходимо сделать, чтобы полноценно воплотить в жизнь идею о создании первого национального веломаршрута.

Экспедиция организована проектом по развитию велокультуры «Let"s bike it» и КБ «Стрелка» при поддержке Ростуризма. Протяженность маршрута - 1150 километров.

Информацию о ходе велоэкспедиции её участники размещают на сайте и в телеграм-канале. Там же они публикуют свои путевые заметки.

В Твери, кстати, путешественники уже побывали. Стартовав из Москвы 12 сентября, к нам они приехали вечером 14 сентября. Отметили красоты волжских берегов, навестили бронзового Михаила Круга на Радищева. Проезжая город, раскритиковали один из перекрёстков - пересечение проспекта Победы с Волоколамским проспектом.

- Очень неудобный перекрёсток. Длинные фазы для машин и очень короткие для пешеходов. Пожилые люди не успевают переходить на зелёный сигнал. Ну и очень широкая дорога для машин. Пыльно, шумно, некомфортно, - сообщают велосипедисты.

В целом инфраструктуру, созданную в Твери для велотранспорта, путешественники оценили невысоко, что вполне закономерно.

- Ребята, конечно, заметили, что для велосипедиста наш город не самый комфортный, - рассказал «КП»-Тверь» вице-президент клуба «Вело-Тверь» Александр Титов, который встретился с участниками экспедиции. - Отметили, например, что далеко не каждый тротуар у нас оборудован пологим съездом. А за состоянием велодорожек, где они есть, никто особо не следит, разметка местами совсем стёрта.

Кстати, участок маршрута, по которому шла велоэкспедиция в Тверской области, был разработан тверскими велосипедистами. По словам Александра Титова, участок очень интересный. К его разработке подошли с толком: спланировали достаточно безопасный маршрут по дорогам с невысоким автомобильным траффиком, интересными местами и достопримечательностями.

Единственное, чего маршруту сегодня не хватает, - той самой инфраструктуры, хотя бы минимальной. Информационных стендов, мест для стоянки, где можно поставить палатку, поесть, выкинуть накопившийся мусор.

Есть надежда, что на эту проблему по итогам экспедиции ещё раз обратят внимание. Ведь планы велоэнтузиастов, КБ «Стрелка» и Ростуризма амбициозны: создать первый «рабочий» национальный веломаршрут, являющийся важным элементом транспортной системы и объединяющий различные территории в единую велосеть.