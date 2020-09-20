Коронавирус в Твери, последние новости на 20 сентября 2020 года: рыцарский турнир на берегу Тьмаки

На фестиваль отправляясь, одевайте маски!
Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Всего на утро 20 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5862 человека заразившихся COVID-19 (+30 заболевших за последние сутки).
1219 (+11) изолированы.
4416 (+15 человек за сутки) выздоровел.
227 (+4) человека умерли.
Графика: Яндекс
20 сентября в полдень в ландшафтном парке «Тьмака» стартует ежегодный исторический фестиваль «Княжество Тверское».
Традиционно сюда из разных городов страны съезжаются реконструкторы - будут бои на мечах, палатки с едой, интерактив и пр.
Как поясняют в горадминистрации, главной площадкой «Княжества Тверского» станет интерактивный лекторий, здесь будут говорить об исторической реконструкции, причём, не только эпохи рыцарства, но и Отечественной войны 1812 года.
Вообще же изюминкой этого фестиваля, по мысли организаторов, как раз и станет лагерь воинов Русской императорской армии времен Отечественной войны 1812 года. Гости фестиваля смогут увидеть, как были одеты солдаты лейб-гвардии Литовского, Семеновского и Московского гренадерских полков, а также Тверской егерский батальон. На площадке можно будет узнать, как проходил набор в рекруты и даже поучаствовать в этой процедуре. Традиционно самым зрелищным моментом
фестиваля станет рыцарский турнир по историческому средневековому бою «Меч Твери». Само собой, если соберётесь посетить фестиваль - одевайте маски. Развлечения развлечениями, а коронавирус никто не отменял
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Графика: ПТО