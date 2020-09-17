Школьникам Твери показали бокс

Открытый урок по боксу в школе Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Открытый спортурок утром 17 сентября проводили на открытом воздухе - на пришкольном стадионе.

Классы, те у кого выпала на это время физкультура, построились в квадрат по периметру, слушали торжественную часть: говорили депутаты гордумы Артур Сычев, Илья Холодов, Сергей Денисов. Говорили о важности физкультуры, спорта, бокса: чтоб быть умнее, быстрее, выше, сильнее.

Это спортивное школьное мероприятие стало первым в проекте, организованном депутатами, суть его: профспортсмены и тренеры несут спорт в массы - проводят в школах открытые уроки, мотивируя детей к занятиям спортом.

Выступали перед ребятами и руководство и тренер школы спортрезерва «Лидер» - тоже про бокс, но уже с конкретикой. Они были готовы прямо сразу записать в секцию и показывали прямо здесь основы единоборства.

Потом была тренировка. Как ни странно, девчонки оказались активнее.

- А можно мне, только не знаю, как у меня получится, - смело одевали они перчатки и молотили изо всех сил по тренировочной перчатке тренера. Парни немного смущались...

Девочки также смогут записаться секцию бокса. Да и возрастных ограничений этот вид спорта в формате ОФП особо не предусматривает.

- Я пришёл в секцию в 14 лет и продолжаю занятия до сих пор, - поделился с журналистами депутат гордумы Твери Илья Холодов. Потом он сказал красиво, что спорт этот, бокс, учит быть честным, прежде всего с самим собой. Ведь когда выходишь в ринг, ты один на один с противником и рассчитываешь только на себя и те знания, которые в тебя вложил тренер.

Директор спортшколы олимпийского резерва «Лидер» и по совместительству председатель региональной Федерации бокса Александр Арбузов говорил журналистам о том, что бокс - вид спорта универсальный и интересен широким массам. Поэтому школа переодически его в массы несёт - организовывает открытые уроки, чемпионаты, мероприятия в торговых центрах. Недостатка в учащихся нет.

Урок продлился положенные 40 минут. По его окончанию желающие смогли записаться в секцию бокса спортшколы.

Так что любите спорт и будьте здоровы.