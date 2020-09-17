Коронавирус в Твери, последние новости на 17 сентября 2020 года: прививки от гриппа и санбезопасность в школах

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется ежесуточно.

Всего на утро 17 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5780 человек заразившихся COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).

1191 (+4) изолированы.

4371 (+20 человек за сутки) выздоровел.

218 (+1) человек умерли.

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Более 60 тысяч жителей региона в первые недели сентября получили прививку от гриппа и ОРВИ. Такие цифры приводят в правительстве региона.

Вакцина для взрослых и детей «Совигрипп» содержит в своем составе актуальные штаммы гриппа и защищает организм, формируя иммунитет от тех штаммов, которые ожидаются в предстоящем эпидсезоне. Вакцина будет направлена во все муниципальные образования. Крупные предприятия смогут через районные больницы организовать вакцинацию сотрудников на рабочих местах. Прививочная кампания продлится до конца октября.

В регионе открыта «горячая линия» для родителей по мерам санитарной безопасности в школах Верхневолжья.

Вопросы по этой теме, а также по организации горячего питания школьников, можно задать по телефону регионального министерства образования: 8 (4822) 32-10-53 (с 9.00 до 18.00 по будням) и по e-mail: obr@tvobl.ru