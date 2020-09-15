Дорогу – талантам!

Вручение диплома победителю Фото: пресс-служба КАЭС

100 юных жителей Удомельского округа получили звание победителя конкурса «Умники и умницы Удомли» и стипендиата Калининской АЭС за свои достижения в учебе, спорте, творчестве. В течение 2019 года воспитанники детских садов, учащиеся школ, а также студенты Удомельского колледжа активно принимали участие в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах различного уровня и собирали портфолио.

«Я очень рада, что вошла в число победителей конкурса «Умники и умницы», если честно меня переполняют эмоции, - рассказала учащаяся 5б класса Удомельской гимназии №3 Мирослава Иванова. – Я занимаюсь художественной гимнастикой, участвую в школьных предметных олимпиадах – именно эти мои достижения вошли в портфолио».

Конкурс «Умники и умницы» проводится три года подряд по инициативе Калининской АЭС и реализуется совместно с Управлением образования администрации Удомельского городского округа. В нем традиционно принимают участие ребята в возрасте от 5 до 20 лет. За это время на конкурс подано более 700 заявок. В 2020 году церемонии награждения состоялись в школах города в первые недели сентября.

«Ваша копилка успехов постоянно пополняется, но главное, вы учитесь преодолевать себя, развиваться, созидать. И Калининская атомная станция всегда готова поддержать целеустремленных, творческих ребят в этих начинаниях, поэтому не останавливайтесь на достигнутом, сохраните свою активную жизненную позицию», - отметил заместитель директора КАЭС Олег Лебедев на церемонии награждения в удомельской средней школе №5.

Вручение диплома победителю Фото: пресс-служба КАЭС

100 победителей конкурса «Умники и умницы Удомли» получат стипендию от Калининской АЭС в сумме 12 тысяч рублей. На эти цели атомным предприятием выделено 1 млн 200 тысяч рублей. За три года сумма, выплаченная стипендиатам, составила 3 млн 600 тысяч рублей. И это реальная поддержка одаренных, активных ребят.

«Самое главное, что конкурс «Умники и умницы Удомли» объединяет все достижения детей – спортивные, творческие, учебные. Собрать достойное портфолио и пройти в число победителей достаточно сложно, - рассказала учитель начальных классов Удомельской гимназии №3 Татьяна Иванова. - Я рада вдвойне, потому что две мои дочери стали «Умницами Удомли».

Конкурс «Умники и умницы» вошел в шорт-лист лучших муниципальных практик и был рекомендован для распространения на других атомных территориях. А в нашем городе он продолжится, и значит, здесь появятся новые звездочки, умники и умницы Удомли.