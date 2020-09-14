Под Тверью автобус врезался в фуру – выясняют обстоятельства случившегося

Девять человек, в том числе дети, пострадали в столкновении автобуса и фуры под Тверью. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Накануне, 13 сентября, междугородний автобус «Тверь – Конаково – Тверь» влетел в грузовик на 142 километре трассы М-10 «Россия» недалеко от деревни Воскресенское в Калининском районе Тверской области. Как сообщают в региональном ГИБДД, большегруз остановился перед пешеходным переходом, а автобус не затормозил и врезался в фуру. Пострадало девять человек.

Всего в салоне автобуса находилось 16 человек. После аварии на «скорой» увезли девять – восемь пассажиров, в том числе, детей, и водителя автобуса. На месте ЧП работали спасатели МЧС, которые занимались деблокировкой, чтобы достать людей из помятого «междугородника».

Их жизни ничто не угрожает, как уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Следственный комитет проводит проверку по факту резонансной аварии в Калининском районе Тверской области. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Известно, что 54-летний водитель рейсового автобуса «Тверь – Конаково – Тверь» возвращался из Конаково в Тверь. В момент аварии он двигался по левой полосе.

Жизни пострадавших в аварии под Тверью ничего не угрожает – сообщили в областном ГИБДД. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области/гибдд.рф/r/69.

Следователи начали проверку по факту ДТП в Калининском районе. Сейчас уточняют все обстоятельства произошедшего. Событие получило резонанс. Действиям участников дорожного движения дадут правовую оценку.