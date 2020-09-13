Коронавирус диктует свои правила.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Всего на утро 13 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5680 человек, заразившихся COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).
1119 человек (+7) изолированы.
4344 (+16) человек выздоровели.
217 (+1) человек умерли.
В Тверской области 13 сентября выбирают 260 депутатов — 250 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам.
В регионе проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области.
672 кандидата претендуют на мандаты. В регионе открыты 287 участковых избирательных комиссии. Везде должны соблюдаться противовирусные мероприятия — маски, перчатки, дезинфекция...
Для выявления инфицированных в Тверской области проведено 171253 исследования, в том числе за последние сутки 730.
Официальная статистика на 12 сентября. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Прогресс заболевания по муниципалитетам следующий:
Тверь 1835 (+4 человек в сутки)
Конаковский район 443 (+1)
Ржев 426 (+2)
Торжок 250 (+1)
Вышневолоцкий городской округ 182 (+3)
Максатихинский район 134 (+1)
Бологовский район 113 (+2)
Рамешковский район 76 (+1)
Бежецкий район 74 (+1)
Зубцовский район 64 (+1)
Торопецкий 64 (+1)
Нелидовский городской округ 53 (+2)
Оленинский муниципальный округ 47 (+1)
Торжокский район 36 (+1)
Калязинский район 28 (+1)
Фировский район 7 (+1)
В остальных районах всё без изменений.
Официальная статистика. Фото: Оперштаб