Коронавирус диктует свои правила. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всего на утро 13 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5680 человек, заразившихся COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

1119 человек (+7) изолированы.

4344 (+16) человек выздоровели.

217 (+1) человек умерли.

В Тверской области 13 сентября выбирают 260 депутатов — 250 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам.

В регионе проходят дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Тверской области.

672 кандидата претендуют на мандаты. В регионе открыты 287 участковых избирательных комиссии. Везде должны соблюдаться противовирусные мероприятия — маски, перчатки, дезинфекция...

Для выявления инфицированных в Тверской области проведено 171253 исследования, в том числе за последние сутки 730.

Официальная статистика на 12 сентября. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Прогресс заболевания по муниципалитетам следующий:

Тверь 1835 (+4 человек в сутки)

Конаковский район 443 (+1)

Ржев 426 (+2)

Торжок 250 (+1)

Вышневолоцкий городской округ 182 (+3)

Максатихинский район 134 (+1)

Бологовский район 113 (+2)

Рамешковский район 76 (+1)

Бежецкий район 74 (+1)

Зубцовский район 64 (+1)

Торопецкий 64 (+1)

Нелидовский городской округ 53 (+2)

Оленинский муниципальный округ 47 (+1)

Торжокский район 36 (+1)

Калязинский район 28 (+1)

Фировский район 7 (+1)

В остальных районах всё без изменений.