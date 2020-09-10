В Твери и области стоит классическая русская осень. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

То хмурится и моросит, то выглянет нежаркое солнце - классическая осень обосновалась в Тверской области. И в ближайшее время сюрпризов погода не преподнесёт.

- От нас уходит циклон, в субботу +16, осадков не будет. Атмосферное давление подрастёт до 755 миллиметров, - рассказала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Но в воскресенье к региону подберётся очередной атмосферный фронт. Днём +17 и облачно с прояснениями, а после обеда опять могут пойти дожди.

Атмосферное давление снова начнёт снижаться, к вечеру воскресенья уже 747 мм рт. ст. В начале рабочей недели станет немного прохладнее - днём +15. Небо останется облачным с прояснениями, временами будет моросить дождь.

Очень похоже, что такая меланхоличная погода задержится у нас на какое-то время: бабье лето в Тверь пока не торопится. А коли на улицу не тянет, можно заняться домашними делами или творчеством. 12 сентября, кстати, отмечается Международный день вязания крючком. Отличный повод связать уютный шарфик или шапку на будущие холода.

И рабочая неделя тоже стартует с праздника. 14 сентября по новому стилю отмечается Новолетие, или славянский Новый год. На Руси с этого дня начинались «засидки», то есть работа в своих избах при свете лучины - полевая страда закончилась. В общем, всё говорит о том, что пора посвятить себя дому. Ну а бабьего лета ещё дождёмся!