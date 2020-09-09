АтомЭнергоСбыт: оплачивайте свет без комиссии!

Комиссия за оплату ЖКХ — всегда лишний расход денег!

Оплату можно произвести во всех кассах и через цифровые сервисы: мобильное приложение, личный кабинет, электронная квитанция, терминалы самообслуживания компании.

Во всех регионах страны с 13 сентября 2020 года изменится схема оплаты услуг ЖКХ. Теперь, согласно постановлению Правительства РФ №1164, потребители должны будут оплачивать комиссию за платёжные услуги, оказываемые банками, АО «Почта России» и иными организациями. Размер комиссии определяет каждый платежный агент самостоятельно.

АтомЭнергоСбыт предлагает не тратить средства на дополнительную оплату комиссии, а воспользоваться сервисами компании. Подробная информация об электронных сервисах компании доступна на официальном сайте https://atomsbt.ru