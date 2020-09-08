Тверских мам научат, как сохранить жизнь и здоровье детей-пассажиров

Как сделать всё для безопасности ребёнка в машине, покажет тренер, а поможет ему такой пластиковый малыш. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери, на базе областного родильного дома (бывший роддом № 1 в «Южном») начинается реализация федерального проекта «Детство без опасности». В рамках проекта в роддоме организуют занятия для молодых и будущих мам.

Цель занятий - снижение детского травматизма и гибели детей на дорогах. В первую очередь новоиспечённых мамочек научат правильно перевозить детей в машине.

Не секрет, что дети часто получают травмы и даже гибнут в ДТП, находясь именно в роли пассажира. В большинстве случаев здоровье ребёнка могли бы защитить детские удерживающие устройства, те самые автокресла. И это не пустые слова: по данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность смерти в ДТП детей грудного возраста при использовании детского удерживающего устройства снижается на 90%. Для детей раннего возраста, которых перевозят в автокреслах, риск погибнуть в ДТП уменьшается на 54-80%.

Тренинги для молодых мам

Проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Детство без опасности» в России реализуется с июня 2019 года на базе перинатальных центров и родильных домов. В прошлом году занятия стартовали в тридцати регионах. В этом году молодых мам начнут обучать правилам перевозки детей и в областном роддоме Твери.

Занятия будут организованы в форме еженедельных тренингов. Мамочек научат пользоваться детскими удерживающими устройствами, объяснят необходимость соблюдения «детского», то есть безопасного для малыша, режима на дороге, научат правильно переходить проезжую часть с коляской. Тренеры развенчают распространённые мифы о якобы неэффективных детских автолюльках, научат трезво оценивать опасность различных дорожных ситуаций.

На пресс-конференции, слева направо: руководитель проекта "Детство без опасности" Кристина Ляпистова, главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Тверской области Лариса Храпкова и региональный детский омбудсмен Лариса Мосолыгина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Наглядный пример

Организаторы проекта «Детство без опасности» преследуют амбициозные планы - изжить детский дорожный травматизм и привить всем родителям ответственное отношение к перевозке в машине детей. Методы для этого используются довольно наглядные. Некоторые из них были продемонстрированы журналистам на пресс-конференции, посвящённой старту проекта в Твери.

Так, с помощью розовощёкого пластикового «ребёнка» - куклы, идентичной по параметрам с младенцем нескольких месяцев от роду, тренер показывает, что будет с настоящим малышом, которого держат в машине на руках, если авто резко затормозит.

Сила, которая вырывает «младенца» из рук, впечатляет. Это, пожалуй, и нужно для того, чтобы молодая мама раз и навсегда усвоила: ребёнок будет в безопасности только в специальной детской люльке - автокресле.

Кукла поможет показать, как правильно усадить ребёнка в автолюльку и надёжно закрепить её в машине. Фото: Виктория ТУШКОВА

Сила сарафанного радио

- Проект запускается в одном роддоме или перинатальном центре региона, однако в наших ожиданиях - охват порядка 30% молодых родителей за счёт эффекта «сарафанного радио», - поделилась с журналистами руководитель проекта «Детство без опасности» Кристина Ляпистова. - Молодая мамочка, прошедшая тренинги, будет рассказывать о них другим мамам, друзьям и знакомым.

Оценивая работу проекта «Детство без опасности» в регионах, где он уже запущен, организаторы также считают нужным учесть «отложенный эффект». Для полноценного запуска тренингов на еженедельной основе нужно некоторое время. Перестройка ценностей в головах молодых родителей также требует какого-то срока.

Тем не менее из тридцати регионов, где «Детство безопасности» запустили в 2019 году, в тринадцати уже было зафиксировано снижение смертности детей-пассажиров, в восемнадцати - снижение детского травматизма среди маленьких пассажиров, в шестнадцати - снижение аварийности с детьми.

На пресс-конференции, слева направо: и.о. начальника УГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев, начальник управления дорожного хозяйства регионального Минтранспорта Виктор Антипин, главный врач областного роддома Геннадий Колгушкин. Фото: Виктория ТУШКОВА

ВАЖНО!

Все современные автомобили оборудованы ремнями безопасности, которыми можно зафиксировать детскую автолюльку удерживающей системой «ISOFIX».

В соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения детей от 0 до 7 лет необходимо перевозить в машинах только с использованием детских удерживающих устройств (ДУУ), соответствующих весу и росту ребёнка.

Детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) можно перевозить либо в ДУУ, соответствующих весу и росту, либо с использованием ремней безопасности. Но на переднем сиденье - только с использованием детского автокресла.

Детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла перевозить вообще запрещено.

Штраф за отсутствие детского удерживающего устройства (при его необходимости) сейчас составляет 3000 рублей