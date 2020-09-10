Коронавирус в Твери, последние новости на 10 сентября 2020 года: медики региона смогут приватизировать служебное жилье

Статистика по коронавирусу обновляется в Тверской области каждые сутки. Фото: ПТО
Всего на утро 10 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5612 человек, заразившихся COVID-19 (+20 заболевших за последние сутки).
1104 человек (-1) изолированы.
4296 (+19) человек выздоровели.
212 (+2) человек умерли.
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Медики Тверской области получат возможность приватизировать служебное жилье. Законодательная инициатива рассмотрена на заседании областного правительства.
Приватизированное служебное жилье будет дополнительным стимулом для медиков устраиваться на работу в Верхневолжье.
Специалист при этом должен быть гражданином Российской Федерации, не ранее 1 января 2020 года заключить с организацией здравоохранения трудовой договор на условиях полного рабочего дня и отработать по нему не менее 10 лет.
Кроме того, медработник должен занимать жилье по договору найма.
Графика: ПТО