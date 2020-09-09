Коронавирус в Твери, последние новости на 9 сентября 2020 года: автомобиль и школьная форма для многодетных

Новые меры поддержки многодетных семей введены в Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 9 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5592 человек, заразившихся COVID-19 (+23 заболевших за последние сутки).

1105 человек (+ 16) изолированы.

4277 (+6) человек выздоровели.

210 (+1) человек умерли.

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В Тверской области многодетным семьям, в которых воспитывается пять и более детей, за счет средств регионального бюджета не только помогут приобрести автомобиль, но и оформить страхование транспортного средства. Решение принято 8 сентября на заседании регионального правительства.

Оплачивать будут до 1 млн рублей на приобретение транспортного средства. Плюс мы ежегодно будут выделяться деньги на страховку – не более 60 тыс. рублей в год. По транспортному налогу - если мощность автомобиля не превышает 250 лошадиных сил, тогда семья освобождается от его уплаты.

В правительстве региона поясняют, многодетным семьям предоставляются сертификаты на сумму фактической стоимости автотранспорта, но не более 1 млн рублей. Воспользоваться субсидией можно один раз в 5 лет.

Приобретаемый транспорт должен быть произведён в России, ранее не состоять на государственном учёте, иметь не менее шести посадочных мест.

В течение трёх лет автомобиль не должен быть продан, в противном случае многодетная семья обязана вернуть предоставленные средства в областной бюджет.

А ещё с 8 сентября многодетные семьи смогут получить школьную форму прямо в школах.

В комплект входит шесть изделий. Для девочек начальных классов - это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо. Для девочек средних классов – то же самое, но вместо сарафана – жилет. Для мальчиков 1-5 классов — пиджак, брюки, три сорочки (1-белая, 2-голубые), галстук. К каждому комплекту приложен значок с символикой Тверской области. На выбор предлагается форма четырёх цветов: синего, черного, серого или бордового.

Любой предмет одежды, которой не подошёл по какой-либо причине, можно обменять через школу. Получить консультацию можно по номеру горячей линии 8-800-201-22-62.