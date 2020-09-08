Выборы в Тверской области 13 сентября 2020 года: кого выбираем и где можно будет проголосовать

13 сентября 2020 в Тверской области пройдут выборы. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

13 сентября 2020 года в Тверской области пройдут выборы- состоятся 24 избирательных кампании, в ходе которых подлежат замещению 260 депутатских мандатов.

Самая интересная и значимая кампания этого Единого дня голосования - дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одномандатному избирательному округу №11.

Избирателям города Ржева и Ржевского района в Единый день голосования предстоит выбрать одного депутата из пяти зарегистрированных кандидатов от разных политических партий.

В облизбиркоме поясняют, на замещение вакантного депутатского мандата претендуют Андрей Владленович Белоцерковский, выдвинутый Тверским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Арарат Гарегинович Гулян, выдвинутый Тверским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Алексей Александрович Жуков, выдвинутый Тверским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Татьяна Анатольевна Королькова, выдвинутая Тверским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сергей Владимирович Матвеев, выдвинутый Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области.

Непосредственно в день выборов, 13 сентября, голосование проводится с 8.00 до 20.00. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.