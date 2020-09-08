Коронавирус в Твери, последние новости на 8 сентября 2020 года: 5200 термометров для школ региона

Термометры в ближайшее время поступят в школы Тверской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всего на утро 8 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5569 человек, заразившихся COVID-19 (+22 заболевших за последние сутки).

1089 человек (+20) изолированы.

4271 человек выздоровел.

209 (+2) человек умерли.

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Более 5200 термометров закупили для школ Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также в школы уже поставлены более 2100 рециркуляторов для обеззараживания воздуха, в ближайшее время направят еще свыше 2100 приборов.

Руководство школ в связи с непростой эпидемиологической ситуацией потоки учащихся старается развести по времени, за каждым классом закреплён индивидуальный кабинет для занятий, школьный транспорт проходит ежедневную санитарную обработку.

Если говорить о цифрах, то сейчас образовательная сеть Тверской области начитывает 1102 детсада, школы, техникума, в которых обучаются и воспитываются более 220 тысяч человек. В первый класс в 2020 году пошли более 14,8 тысячи детей, выпускниками станут порядка 5,8 тысячи школьников.