Коронавирус в Твери, последние новости на 7 сентября 2020 года: в Тверской области введут обязательные антитеррористические курсы

Руководители образовательных учреждений в Тверской области будут проходить курсы антитеррора. Фото: Администрация Твери/www.tver.ru.
Всего на утро 7 сентября с начала пандемии в регионе выявили 5547 человек, заразившихся COVID-19 (+23 заболевших за последние сутки).
1069 человек (+21) изолированы.
4271 человек выздоровел.
207 (+2) человек умерли.
Графика: Яндекс.
Помимо борьбы с коронавирусом, уделяют внимание борьбе с терроризмом, предупреждению угрозы. В Тверской области разработают спецкурс по антитеррористической грамотности для руководителей образовательных учреждений и работники, курирующие это направление деятельности.
Обучение будет ежегодным. Результаты экзаменов по итогам курсов будут учитываться при назначении на руководящую должность.
С 2019 по 2020 годы на комплексную безопасность в школах, детсадах и колледжах в регионе выделили 121,4 миллионов рублей. На эти деньги установили камеры видеонаблюдения, ограждения, освещение и сигнализация.
Графика: ПТО.