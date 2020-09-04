Коронавирус в Твери, последние новости на 4 сентября 2020 года: 112,5 млн рублей на выплаты медикам, которые лечат больных с COVID-19

Статистика по коронавирусу в регионе обновляется ежесуточно. Фото: ПТО
Всего на утро 4 сентября с начала пандемии в регионе выявлено 5477 человек, инфицированных COVID-19 (+22 заболевших за последние сутки).
1039 человек (-7) изолированы.
4239 человек(+26) выздоровели.
199 (+3) человек умерли.
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В правительстве Тверской области сообщили, что из федерального бюджета в регион поступит дополнительно порядка 112,5 миллионов рублей на выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами.
Данная мера поддержки реализуется по инициативе Президента страны. Данные средства будут распределены между 13 медучреждениями, в которых трудятся 1103 работников.
Среди этих организаций дома-интернаты, специальные и психоневрологические дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Кашаровский детский дом-интернат.
Графика: ПТО