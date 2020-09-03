В начале недели в Твери серьёзно похолодает

Ко вторнику дневная температура не поднимется выше +14...+15 градусов. Фото: Александр Подгорчук

Антициклон, подаривший нам несколько погожих деньков, покидает регион. Свято место пусто не бывает: на смену ему спешат циклоны с Чёрного моря и Северной Атлантики. Черноморский привет будет дождливым, но не холодным.

- В субботу днём +21, облачно. Дожди пройдут не везде: циклон заденет регион по диагонали, - сообщила «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - А пришедший ему на смену атмосферный фронт североатлантического циклона уже принесёт похолодание: в воскресенье ещё +21, но ко вторнику дневная температура не поднимется выше +14...+15 градусов. Начало недели будет облачным с прояснениями, возможны дожди, а во вторник даже ливни.

У атмосферного давления настроение игривое: в конце недели оно упадёт с 756 до 750 мм рт. ст., ко вторнику подрастёт на 4-5 пунктов, а потом опять устремится вниз.

В общем, сентябрьская погода пока со своим характером не определилась, но в целом всё выглядит неплохо: пошататься на улице после уроков школьники ещё успеют.

Особенно погожим выглядит начало сентября-2020 в сравнении с сентябрём 1976 года. В сентябре 76-го на Марс совершил успешную посадку беспилотник «Викинг-2». Средняя температура на красной планете, как известно довольно низкая: -63 градуса Цельсия. Земная же погода, похоже, решила в тот год поддержать космонавтику: сентябрь в Твери выдался прохладным, и в самый холодный день средняя температура составила минус 7,1 градуса по Цельсию!

Что касается самого тёплого сентября в истории наблюдений, то это был сентябрь 1938-го. Его средняя температура составила плюс 14 градусов, а в самый жаркий день, 7 сентября, было +32,6.