Аварию на теплотрассе во Дворе Пролетарки в Твери устранили менее, чем за сутки

В Твери 2 сентября во Дворе Пролетарки улицы залило кипятком. Фото: аккаунт в соцсетях Полины Громовой – ВК/psgromova.

Напомним, накануне около половины девятого вечера в Твери во Дворе Пролетарки около дома № 113 «а» произошёл прорыв теплотрассы над заброшенным железнодорожным переездом. Кипяток полился на проезжую часть. Ремонтная служба компании «Тверская Генерация» оперативно прибыла на место и устранила поломку.

Трубу перекрыли ещё вчера вечером. Авария произошла из-за изношенности тепловых сетей.

– Воды вылилось не так много, наша бригада оперативно выехала на место и перекрыла трубу. В дальнейшем планируются ремонтные работы, которые к отопительному сезону закончатся, – дала комментарий пресс-секретарь компании «Тверская генерация» Лидия Горишняя.

Несмотря на то, что один из очевидцев, снявший ЧП на видео, заметил рядом с потоком кипятка юных тверичан, информации, что кто-то пострадал, не поступало.

Фото и видеоролик с места событий появился в интернете благодаря преподавательнице Тверского госуниверситета Полине Громовой, которая проходила мимо. Она сделала пост на своей странице в соцсетях.