Коронавирус в Твери, последние новости на 5 сентября 2020 года: в Тверской области возобновят работу детских развлекательных центров

В Тверской области возобновят работу детских развлекательных центров. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 5 сентября с начала пандемии в регионе выявлено 5500 человек, инфицированных COVID-19 (+23 заболевших за последние сутки).

1029 человек (-10) изолированы.

4269 человек (+30) выздоровели.

202 (+3) человека умерли.

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В Тверской области с 5 сентября 2020 года снимается ряд ограничений, временно установленных в связи с распространением коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Руденя.

Снова разрешена работа боулингов, детских игровых комнат, развлекательных центров, компьютерных клубов при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Так, заполнение детских игровых комнат, развлекательных центров и компьютерных клубов посетителями должно составлять не более 50% от установленной вместительности объектов.

С 5 сентября также допускается проведение публичных слушаний и общественных обсуждений. При этом места должны заполняться участниками не более чем на 50%.