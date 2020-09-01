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«Хрупкое» мастерство стеклодувов: уникальный художник рассказал, зачем он занимается таким неприбыльным делом

Антон Маршумов представил свою первую за 30 лет творчества персональную экспозицию
Степан КаменевСтепанКаменев
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Художник Антон Маршумов хранит уникальные традиции стеклодувов.

Художник Антон Маршумов хранит уникальные традиции стеклодувов.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Антон Маршумов – продолжатель традиций своих родителей – заслуженных художников России Ирины и Михаила Маршумовых. Они создали в Калинине на мыловаренном заводе стекольное производство, где работа шла вручную. Потом появился стеклодувный цех, в котором технику по созданию лабораторных изделий стали применять для художественных произведений. А затем – и Калининский стекольный завод.

С детства наш собеседник был погружён в производственный процесс. После школы он проучился год в ленинградском университете на физическом факультете, потом бросил, отслужил в армии и вернулся в Калинин, на стекольный завод.

Освоив ремесло, Антон Маршумов получил профессию дизайнера в Тверском училище имени Венецианова.

Описывая работу, Антон Михайлович объясняет, что необходимы стеклянная трубка, стеклянные стержни разного диаметра, а также горелка. Его личная мастерская около семи лет функционирует в загородном доме под Тверью, поскольку в середине нулевых ручной труд на тверском стеклозаводе исчез. Сырьё – цветное стекло – творец закупает в Китае.

На выставке «Диалоги со стеклом» в Твери представлены работы в разных техниках.

На выставке «Диалоги со стеклом» в Твери представлены работы в разных техниках.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Скажите, в зале музейно-выставочного центра представлены ваши работы за 30 лет? Почему так сложилось, что это ваша первая персональная выставка?

– С конца 80-х до начала нулевых я работал художником на заводе, часть вещей была чисто производственной, имевшей прикладной характер. Как член Союза художников участвовал в областных экспозициях, у меня за плечами две всероссийские выставки. Но личная – моя первая.

Для выставки в этом зале я приобрёл три специальные тумбы со светодиодными экранами, которые используют в рекламном бизнесе. С такой подсветкой стеклянные вещи смотрятся совсем по-другому. Кроме того, мы прикрепили к стенкам имеющихся шкафов с витринами специальную плёнку и светильники. Освещение получилось мягким, рассеянным.

При этом автор в подтверждение своих слов выключает и включает свет, и произведения мгновенно из почти двумерных становятся вновь объёмными с насыщенным цветом и чёткими контурами.

– В советское время интерес к стеклянным декоративным и утилитарным вещам был очень высок. Как считаете, сейчас ситуация изменилась?

– Скажу по поводу художников. Очень важный фактор, который влияет на их работу, – производственная база. Далеко не каждый может организовать свой трудовой процесс, вкладывать деньги, обеспечивать противопожарную безопасность, вытяжку и т.д. Тем более, как правило, это не окупается.

Да ещё и транспортировать очень сложно. Я делаю всё за свой счёт. В Москву ещё могу привезти стекло, если дальше – это нереально.

По той технологии, что я работаю, больше никто не делает вещей. То, что я перенял от родителей, применяют единицы российских художников. И то, в основном, они делают бытовые вещи, а не произведения искусства.

Антон Маршумов рассказывает, что раньше стеклодувы, которые делали, например, лабораторные колбы, носили на продажу на рынок какой-нибудь графин или чёрта в бутылке. Но не более того. Многие знания, которые накапливались, утеряны.

Любовь к морю проявляется и у Антона Маршумова и в произведениях.

Любовь к морю проявляется и у Антона Маршумова и в произведениях.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверичанин состоит в группах в социальных сетях, где стеклодувы со всего мира: итальянцы, чехи и др. – делятся опытом. Отмечает, что американские коллеги практикуют различные техники: впаивают, напыляют металлы, в том числе драгоценные, соединяют одно с другим цветные стёкла. Но по форме это всё незамысловато – к примеру, созданный с использованием разных материалов обыкновенный стакан.

– Я семь лет работал в Германии, ездил в командировки, демонстрировал стеклодувное мастерство. Потом снова стал постоянно жить в Тверской области. Поездил по Европе, пообщался с людьми, но нужно работать там, где тебе нравится, где твоя семья.

В разговоре мы коснулись и темы вреда производства.

– Конечно, опасность представляет газ, который вырывается из горелки. Продукты сгорания влияют на здоровье… Очень многие мастера, которых я знал и которые меня учили, умерли от рака. Есть такая проблема, поэтому нужна хорошая вытяжка.

Плюс температура пламени около полутора тысячи градусов. Мягко говоря, жарко работать. Особенно летом.

А вот по поводу «сильных лёгких» мастер-стеклодув развенчал миф. В ответ на вопрос только отмахивается: «Не нужны особенные усилия, если стекло разогретое, с ним и так можно спокойно работать». А вот сложно, оказывается, по словам Антона Михайловича, держать равновесие. Многое нужно делать на уровне автоматизма.

– Тяжело приучить руки правильно держать стекло и совершать манипуляции с ним в процессе. Нужно равномерно вращать материал по кругу, нагревать его, пока дуешь. Если останавливаешься и начинаешь греть стекло только в одном месте, там оно плавится и стекает.

Антон Маршумов занимается не только выдуванием. На выставке, среди прочего, представлены работы, выполненные в технике спекания. Цветные стёкла накладываются одно на другое, создавая определённую картину, а потом в специальной печи «запекаются». К примеру, это композиция «Времена года», вдохновлённая одноимённым циклом Антонио Вивальди.

Многие из работ тверского мастера находятся в частных российских и зарубежных коллекциях. Произведение «Слепые» по мотивам картины Питера Брейгеля-старшего, созданное в начале творческого пути маэстро, входит в коллекцию Тверской областной картинной галереи.

Многие работы тверского мастера-стеклодува находятся в частных коллекциях.

Многие работы тверского мастера-стеклодува находятся в частных коллекциях.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В заключение разговора Антон Михайлович крепко жмёт мне руку и говорит, что хочет возродить традиции старой школы.

– Сначала это было как хобби. В начале нулевых, в середине, да и нынче на выручку от продажи художественного стекла не проживёшь. Сейчас строю в Медном на свои собственные деньги Дом-музей художественного стекла. Там будут представлены и мои, и родительские работы. Сотрудничаем с Министерством туризма Тверской области, будем давать мастер-классы, популяризировать «хрупкое» мастерство стеклодувов.

Культура

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