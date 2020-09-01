1 сентября 2020 в вузах Твери: День знаний онлайн, маски и социальная дистанция

Тверские студенты радуются началу учебного года. Фото: Вести ТГСХА – ВК/vesti_tvgsha.

Всего в тверские государственные высшие учебные заведения в этом году зачислили на первые курсы свыше 3500 студентов.

В Тверском государственном университете прошли торжественные мероприятия с учётом требований Роспотребнадзора, в Тверском государственном техническом университете – обошлись без торжеств, в Медуниверситете будущие медики уже входят во вкус учёбы, в Сельхозакадемии на линейку не звали высокопоставленных гостей, а лучшие студенты подняли флаг вуза. В тверском отделении президентской академии РАНХиГС весь праздник перевели в онлайн-формат.

Всего в Тверской технический университет пришли более 650 первокурсников. 31 августа состоялись собрания по факультетам. Студентам-новичкам рассказали об особенностях организации учебного процесса в этом году, познакомили с кураторами-преподавателями. Иногородние заселились в общежития.

– Если раньше в этот день был праздник, концерт, то в этом году уже начались пары по расписанию. На входе студенты-волонтёры проверяют температуру, раздают маски. Всё, как положено, – рассказал ответственный секретарь приёмной комиссии Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) Леонид Григорьев.

До 15 сентября в вуз ещё будут принимать заочников-платников.

В Тверской государственный медицинский университет всего в этом учебном году пришло 550 новых студентов. Торжественные мероприятия проводили с учётом санитарно-эпидемических мер, в перчаточно-масочном режиме. Для одних факультетов проводили вчера, для других сегодня. Также уже начались занятия.

– Традиционно у нас многие студенты идут на Стоматологический и Лечебный факультеты. У нас хорошая стоматологическая школа в Твери, Лечебный – традиционно, это база для других специалистов, – прокомментировала ответственный секретарь приёмной комиссии Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ) Анна Самоукина.

В Тверской государственной сельскохозяйственной академии обошлось без допнабора – всего пришло 195 очных студентов. В их число входят и магистранты. 1 сентября студенты собрались на торжественное открытие учебного года в масках и выстроившись по строго очерченным линиям.

– По традиции лучшие студенты подняли академические флаги. В этот раз выделили обучающихся трёх факультетов. Также в воздух взмыл воздушный шар «ТГСХА», его запустили ректор и деканы, – поделился рассказом об интересных традициях руководитель информационной службы Тверской государственной сельскохозяйственной академии (ТГСХА) Роман Гурский.

В тверском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС) ответили, что 76 человек зачислено на очную форму обучения. День знаний перевели в формат «онлайн».

Напомним, во всех высших учебных заведениях региона год начался в «карантинном» режиме. Студенты будут ходить в масках, ежедневно на входе у них будут проверять температуру. Потоки учащихся максимально «развели». И, безусловно, массовые университетские мероприятия с участием обучающихся также пока под запретом.